Prestazioni da applausi, in particolare della linea di difesa - BergamoNews

Musso 6,5 : Chiamato alla ennesima prova d’appello si supera su Sanchez nell’occasione viziata da un fallo su Muriel che Massa non rileva. Finalmente sicuro in presa alta al 43’, anche di piede sembra più sicuro.

Djimsiti 6,5 : Tiene Perisic lontano dall’area e aiuta la linea difensiva. Nel secondo tempo qualche pausa giustificata da un recupero obbligato dopo la tonsillite.

Demiral 7 : La velocità degli attaccanti avversari rende la partita complicata, lui su Dzeko tiene di fisico e di testa sfiora il tapin nel finale.

Palomino 7 : Sempre d’anticipo su Sanchez.

De Roon 7 : Attento a Calhanoglu, è più lesto e inflessibile Massa nel mostrargli il giallo al primo fallo. Tanto lavoro a chiudere, a rinviare senza fronzoli.

Koopmeiners 6,5 : A uomo su Brozovic lo limita insieme a Freuler che sta su Barella. Lavoro oscuro

Freuler 7 : Ovunque, Barella lo soffre e fatica a limitarlo negli inserimenti .

Pezzella 6,5 : Tiene la posizione per aiutare nelle chiusure, così concede spazio a Darmian che non fa danni.

Pessina 6,5 : Manca un assist suicida a Muriel per la più bella delle occasioni (10’). Di testa al 38’ non esprime la forza del bomber che non è, all’inizio di ripresa si divora la più grossa occasione sparando su Handanovic . Un rigore in movimento da cui prende solo un corner.

Miranchuk ( 32’ 2t) : Sv

Pasalic 7 : Il dubbio del rigore su di lui per l’intervento di Perisic. Tanti inserimenti che aprono la difesa dell’Inter. Grande attenzione anche nella fase difensiva, non si fa pregare quando c’è da contenere. Condizione brillante.

Zappacosta ( 44’2t) Sv

Muriel 6,5 : Mette sempre in ansia la difesa avversaria senza trovare il tempo per il colpo decisivo,

Lasciato troppo solo non si vede molto nella seconda parte della gara, salvo una sgroppata solitaria nel finale che costringe Handanovic alla parata salva risultato

Piccoli ( 41’2t) Sv

Gasperini 7,5 : Tristezza davanti a 5.000 tifosi, meglio ricordare “ eravamo in 100 mila allo stadio, oh bella mora “ , aggiungi che ha parlato per lui Inzaghi definendola partita scudetto, dimenticando che la Dea si è presentata con ben 7 titolarissimi assenti tra infortuni e Covid , un sms a Marino nonché Pierpaolo. Eppure la Dea se l’è giocata alla pari e ai punti meritava qualcosa di più

