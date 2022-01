Precipitazioni: il 2021 sottomedia, anche se non da record, in Bergamasca - BergamoNews

Dopo un paio d’anni sostanzialmente in media per quanto riguarda le precipitazioni annuali il 2021 si è rivelato essere un po’ più avaro per quanto riguarda le piogge. La stazione meteorologica di San Giovanni Bianco, che è quella di riferimento per tutta la provincia di Bergamo, ha rilevato infatti 1209 millimetri di pioggia contro i 1510 mm medi degli ultimi anni.

Milleduecento comunque non è un valore basso, anzi, ma le Prealpi Orobie sono una delle zone più piovose d’Italia e quindi si ha un sottomedia (alcune aree come Colere superano anche i 2000mm annui, mentre Bergamo città si attesta sui 1200 e la pianura cala intorno agli 800-900 procedendo in direzione Sud).

Come riportato dal grafico precedente il mese più piovoso del 2021 è stato Luglio, che ha surclassato tutti gli altri mesi di almeno 100mm. Si segnalano come mesi scarsamente piovosi Febbraio (ma non è raro), ma soprattutto Dicembre, Marzo e Giugno che sono stati molto carenti rispetto alle medie.

Rapportando le medie mensili del 2021 con quelle degli ultimi 20 anni si nota come la maggiorparte dei mesi abbia avuto un deficit di precipitazione. Gli unici mesi che sono stati sopramedia sono stati Gennaio e Luglio. Osservando le medie degli ultimi 20 anni si nota che le stagioni più piovose siano l’Estate e l’Autunno (caratteristica alpina e prealpina) mentre la stagione relativamente più secca sia l’Inverno (in linea con il Clima del Nord Italia in generale).

Per concludere, analizzando il grafico precedente, possiamo analizzare il trend delle precipitazioni degli ultimi anni. Si può affermare che le precipitazioni siano aumentate dal 2001 al 2010 per poi calare anche se le medie dei due decenni sono sostanzialmente in linea. Quindi si evince che, nonostante le normali fluttuazioni annue, non vi sia stato un sostanziale stravolgimento delle medie e non vi sia un chiaro trend di aumento o di diminuzione delle precipitazioni.

