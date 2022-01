Pinguini Tattici Nucleari, tour rinviato: "Siamo allo stremo, ma teniamo duro" - BergamoNews

“Ci ritroviamo a dovervi dare la notizia che d’altra parte stavate presagendo: purtroppo neanche questa volta riusciremo a suonare. Dobbiamo rispostare tutto”.

I bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari sui social parlano ai propri fan. “Siamo allo stremo sia psicologico che professionale, ma nuovamente ci viene chiesto di tenere duro – scrivono sui social i membri della band, alle prese con l’emergenza Covid-19 -. Cercate solo di capire che stare per due anni senza fare la cosa per cui siamo nati ci fa sentire segati in due, oltre che vuoti. Riprogrammare 14 date nei palazzetti è un’impresa difficile, anche perché tutti gli artisti italiani e non sono nella stessa situazione, speriamo lo possiate capire. A breve vi aggiorneremo su altre questioni inerenti lo spostamento del tour, come i giorni delle nuove date e altre cose importanti. Vi chiediamo solo un po’ di ulteriore attesa, fino a che non riusciremo a sistemare queste questioni. Un abbraccio. Grazie per il supporto”.

Solo pochi giorni fa il cantante Riccardo Zanotti, sempre via social, aveva fatto sapere di avere contratto il virus. “Ebbene anche io sono tra i tanti che hanno passato le feste col Covid. È stata dura stare rinchiusi in casa, ma un bel libro di Harari e una maratona di Harry Potter hanno alleviato la pena”. La speranza, per il musicista, è quella tornare quest’anno sul palco.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!