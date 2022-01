Dopo lo 0-0 con l'Inter Gasp è soddisfatto: "Tanti assenti ma sono orgoglioso dei miei" - BergamoNews

Bergamo. “È stata una partita difficile soprattutto per il valore degli avversari”. Mister Gasperini a fine gara sintetizza così il pareggio a reti inviolate contro l’Inter. La Dea non è riuscita nella grande impresa, nonostante alcune ottime azioni e una prestazione di alto livello, ma il tecnico è più che felice: “Noi negli scontri diretti vicini a loro che sono primi, però in 38 partite non riusciamo a fare strisce lunghe e a raggiungerli. Ma siamo soddisfatti cosi. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori contro una squadra molto forte. Cosa mi è piaciuto? Lo spirito e l’abnegazione”.

Anche perchè il Gasp doveva fare i conti con ben sette assenze, tra Covid e infortuni vari… “Siamo in emergenza ma l’abbiamo superata bene, teniamo duro con la Lazio e poi cerchiamo di recuperare un po’ tutti dopo la sosta. Per sabato intanto recuperiamo Toloi e Maehle”.

Poi l’allenatore ripercorre la gara: “Abbiamo avuto un’occasione netta con Pessina, poi su Pasalic un episodio dubbio in area dell’Inter. Abbiamo adottato la soluzione di pressare uomo contro uomo, già fatta altre volte, siamo stati bravi a non concedere spazi e a chiudere. Lo 0-0 tra me e Inzaghi non succede quasi mai, ma è il risultato di una gara molto bella”.

