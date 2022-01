Con 7 assenze l'Atalanta frena la capolista Inter: è uno 0-0 che sta stretto? - BergamoNews

Bergamo. Un’Atalanta rimaneggiata per via delle assenze spaventa la capolista con una prestazione da applausi e la blocca sul punteggio di 0-0. Al Gewiss Stadium gli orobici mettono in campo cuore e coraggio nell’affrontare la migliore formazione del campionato e sfoderano una performance di squadra da standing ovation. All’Inter serve uno strepitoso Handanovic per strappare un punto a Bergamo e tenere a due punti di distanza il Milan.

L’inizio di partita è positivo per l’Atalanta, i padroni di casa fanno un pressing alto e mettono alle corde la prima della classe. Gasperini si schiera con la difesa a quattro e il cambio di modulo mette in difficoltà l’Inter. La gara scorre via senza sussulti fino alla mezz’ora quando gli ospiti sfiorano il vantaggio. Grandissima chance per Sanchez, in area di rigore da ottima posizione il cileno si fa ipnotizzare da una parata strepitosa in tuffo a mano aperta di Musso. Gli atalantini si lamentano per un presunto fallo su Muriel che ha dato il via all’azione non segnalato dall’arbitro.

Nel finale di primo tempo manovra corale bergamasca, sponda di Muriel per l’inserimento di Pasalic che da ottima posizione non controlla bene la palla e si fa raggiungere dalla chiusura di Perisic. In questa occasione poteva fare di più il centrocampista di Gasperini visto il suo particolare feeling con il gol.

Le squadre rientrano in campo nella ripresa con gli stessi ventidue uomini e la Dea continua a spingere ma sbaglia un clamoroso gol con Pessina su assist di Pasalic. Giocata magistrale del croato che trova un filtrante da antologia del calcio tra le maglie dei difensori interisti mettendo il campione d’Europa davanti al portiere ma il numero 32 calcia addosso a Handanovic.

Tantio spettacolo e ribaltamenti di fronte, poco dopo l’ora di gioco l’Inter va ad un passo dal vantaggio con una grande giocata di Dzeko che dal fondo si libera di un uomo e la mette sul secondo palo dove Darmian si fa anticipare da una scivolata prodigiosa di Pezzella. L’esterno del Gasp salva una rete già fatta.

Passano pochi minuti e il bosniaco da due passi manca l’appuntamento con il gol mettendo sopra la traversa un colpo di testa di facile realizzazione. Le occasioni non mancano da entrambe le parti, contropiede fulmineo di Muriel che trova l’ennesima prodezza del portiere interista che salva il risultato.

Pasalic tra le file dell’Atalanta e D’Ambrosio accarezzano l’idea del vantaggio presentandosi di fronte ai portiere avversari senza riuscire ad andare in gol. Termina così sul punteggio di 0-0 il primo scontro diretto per lo scudetto.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!