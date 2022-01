Brignone vince il supergigante di Altenmarkt, niente top 10 per Sofia Goggia - BergamoNews

Il weekend di Altenmarkt-Zauchensee si è rivelato ideale per i ritorni. Dopo aver riportato Lara Gut-Behrami sul gradino più alto del podio in discesa libera a distanza di quasi un anno, la località austriaca ha regalato la stessa gioia a Federica Brignone nel quinto supergigante dell’anno.

Alla diciottesima vittoria in Coppa del Mondo, la fuoriclasse di La Salle si è trovata particolarmente a suo agio sulla Kälberloch, dove aveva già vinto in combinata nel 2020, avvicinando così nella classifica di specialità la connazionale Sofia Goggia.

Capace di sfruttare al meglio le proprie doti da gigantista, la 31enne valdostana ha fatto la differenza nella sezione centrale del tracciato, precedendo di soli quattro centesimi la svizzera Corinne Suter.

In casa Italia ottimo quarto posto per Marta Bassino, giù dal podio per una manciata di decimi al rientro nella specialità, e ottavo per Elena Curtoni. La caduta di sabato in discesa libera si è invece fatte sentire per Goggia, in diciannovesima posizione assoluta. Costretta a fare i conti con i postumi dell’impatto con le reti di protezione, ha deciso di presentarsi al cancelletto e affrontare la kermesse austriaca con maggior cautela, ponendo grande attenzione ai punti cardine della tracciatura.

Le azzurre faranno ora rientro in Italia in vista dell’appuntamento di Cortina d’Ampezzo, dove a partire da sabato 22 gennaio sono in programma una discesa libera e un supergigante.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!