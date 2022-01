Atalanta-Inter, La sposa o Justice league? La tv del 16 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 16 gennaio alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Inter, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Il match verrà trasmessa in esclusiva su DAZN: per assistervi bisognerà avere un abbonamento attivo alla piattaforma e fare accesso alla relativa app su smart tv di ultima generazione o tramite console come Playstation e Xbox, con Google Chromecast o Amazon Firestick. In streaming si può vedere la sfida da pc sul sito di DAZN o su dispositivo mobile tramite l’app.

Su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “La sposa”, con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Calabria, fine anni ’60. Per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando così alle sue radici e alla speranza di rincontrare il suo primo amore, Antonio, partito per il Belgio. Maria, però, scopre che suo marito non sarà Vittorio ma suo nipote, Italo, che la rifiuta quando lei arriva al Nord, ancora troppo sconvolto dalla scomparsa nel nulla della moglie Giorgia. Le giornate di Maria trascorrono tra il duro lavoro nella campagna, l’ostilità delle altre braccianti, Vittorio che la tratta come una serva, il disprezzo di Italo e le voci che girano sul suo conto…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Tim viene promosso sergente. Ad Harper viene affidata una nuova recluta. Nolan e Lucy fermano una donna per eccesso di velocità e scoprono che si tratta di una famosa ladra…

Su RaiTre alle 20 torna “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.20 proporrà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia 1 alle 21.15 c’è “Justice league”; su Rai4 alle 21.20 “The Illusionist – L’illusionista”; su La5 alle 21.05 “Bed & Breakfast with love”; e su Iris alle 20.55 “L’inganno”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Terzo episodio di ‘Immensa Africa’ dedicato a uno dei paesaggi più monumentali dell’Africa, il Delta dell’Okavango. A seguire, Paolo Severini ci guida attraverso l’entroterra del ponente ligure, alla scoperta di un territorio ricco di storia, tradizioni secolari e una quotidianità sospesa nel tempo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!