Weekend all’insegna del bel tempo - BergamoNews

Weekend di metà gennaio: mentre le giornate si allungano vediamo che tempo farà a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro.

ANALISI GENERALE

Un vasto promontorio anticiclonico centrato sull’Europa centro-occidentale garantirà sulla nostra regione tempo soleggiato e con gelate diffuse nella notte.

Sabato 15 gennaio 2022

Tempo Previsto: Per l’intera giornata tempo soleggiato su tutti i settori.

Temperature: Minime comprese tra -3 e 1°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10 e 14°C.

Domenica 16 gennaio 2022

Tempo Previsto: Nel primo mattino sulla bassa pianura possibili banchi di nebbia, nei restanti settori tempo soleggiato anche nel pomeriggio.

Dalla serata possibile nebbia sulla bassa pianura, altrove cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

Temperature: Minime comprese tra -2 e 1°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 8 e 11°C.

Lunedì 17 gennaio 2022

Tempo Previsto: In mattinata sulla medio-bassa pianura centro-orientale possibile nebbia, altrove cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

In serata sui rilievi cielo nuvoloso o con nubi sparse, in pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra -2 e 1°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 8 e 11°C.

