Paganin: “Atalanta-Inter sarà una bella partita, entrambe hanno ritmo e intensità” - BergamoNews

Massimo Paganin, opinionista Mediaset, ha commentato la finale di Supercoppa e quindi anche la prima vittoria stagionale dell’Inter, che domenica 16 gennaio (20,45) sfiderà l’Atalanta al Gewiss Stadium.

Che Inter ha visto, l’ex atalantino (e ex interista, dal 1993 al 1997)?

Sicuramente ha avuto in mano la partita, a differenza di altre situazioni è stato però meno facile perché i giocatori della Juve sono riusciti a portare la partita al 120’, ma poi la squadra di Simone Inzaghi ha confermato la striscia positiva delle ultime partite: dieci vittorie su dodici, 28 gol fatti e 5 subiti, per cui è una squadra che sta bene. Ma mi sembra che anche l’Atalanta stia bene, a parte il ko con la Roma in una partita abbastanza strana, per il resto la squadra è cresciuta molto come consapevolezza e condizione fisica. Sappiamo che l’Atalanta, dopo un avvio magari non velocissimo, da un certo punto della stagione comincia a fare la differenza. Sarà una bella partita perché entrambe le squadre stanno bene, con tanto ritmo e tanta intensità.

Quindi con i due attacchi sotto osservazione? E l’Atalanta che qualche volta concede spazi per il contropiede, dovrà stare più attenta?

Eh sì, qualche volta l’Atalanta tende a rimanere un po’ scoperta a centrocampo dove l’Inter ha un centrocampista in più, ha subito cinque gol in quattro partite su dodici e quindi è cresciuta molto soprattutto dal punto di vista della fase difensiva. Ha trovato il giusto equilibrio nella seconda parte della stagione, quindi è una squadra a cui difficilmente si fa gol. Ma anche l’Atalanta ha numeri da grande squadra, è arrivata a 100 gol nell’anno solare. Quindi sarà una bella partita, aperta a tutti i risultati: Atalanta-Inter ormai è diventato un big match proprio perché l’Atalanta è cresciuta negli ultimi anni, ha sempre fatto la Champions ed è andata bene anche in Europa.

Tra l’altro, a proposito di numeri, entrambe le squadre hanno mandato in gol 16 giocatori, per cui c’è anche molta imprevedibilità: all’Atalanta manca Zapata, assenza pesante, però sta ritrovando Muriel e anche altri che vanno in gol…

Muriel da sempre è una garanzia, sia entrando in corso d’opera che dal primo minuto, ha caratteristiche diverse rispetto a Zapata: Duvan è un punto di riferimento costante, fa salire la squadra mentre Muriel è molto più tecnico, preferisce spesso anche attaccare la linea difensiva avversaria saltando l’uomo e ha realizzato dei gol molto belli proprio perché è un giocatore dal punto di vista tecnico molto superiore alla media. Poi è vero che manca Zapata, però Gasperini ha trovato nel tempo soluzioni anche a centrocampo con l’inserimento di Koopmeiners e altri giocatori che si sono inseriti e hanno dimostrato adattabilità e questo fa la differenza.

Se dovesse dare un consiglio ai due allenatori, Gasperini ex tecnico Inter e Simone Inzaghi ex attaccante dell’Atalanta?

Difficile dare consigli, sono due allenatori che hanno tanta esperienza, soprattutto Gasperini. Che è stato un precursore, adottando un sistema di gioco molto sbilanciato in avanti poi imitato e seguito da tanti altri allenatori in Europa: ha fatto molti passi avanti e anche il passaggio all’Inter può essere inquadrato nel suo percorso di crescita. Dall’altra parte Simone Inzaghi è uno degli allenatori più giovani, emergenti della Serie A, ha fatto molto bene con la Lazio e ora sta dimostrando di saper guidare ad alto livello l’Inter, ha già conquistato un trofeo come la Supercoppa e spera di vincere il campionato. Consigli non saprei, spero soprattutto che sia una bella partita giocata con tanto ritmo, intensità e qualità delle giocate.

Dovesse indicare un giocatore da una parte e dall’altra che potrebbe risolvere la partita, a chi penserebbe?

Nell’Inter sicuramente Lautaro e Dzeko, ma bisogna tenere conto dell’imprevedibilità di Sanchez, tanti giocatori stanno bene nella capolista, penso a Perisic e soprattutto nelle corsie esterne ci saranno dei bei duelli. Per quanto riguarda l’Atalanta, Muriel sicuramente è uno di quei giocatori che può fare la differenza, poi direi Pasalic e Malinovskyi. Però sarà bella la partita, perché in entrambe le squadre c’è tanta qualità.

