Debora Villa torna al Creberg: “Bergamo è la mia seconda casa” - BergamoNews

Bergamo. “Sono davvero molto contenta di tornare a Bergamo: ho un legame particolare con questa città, che per me è una seconda casa”. Così l’attrice e comica Debora Villa, che sabato 16 gennaio alle 21 sarà in scena al teatro Creberg con lo spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, esprime il proprio affetto per il capoluogo orobico.

Questo lavoro, che consiste nell’adattamento teatrale del più celebre libro dello psicologo statunitense John Grey, regalerà tante risate al pubblico fornendo interessanti spunti di riflessione sulle dinamiche di coppia: abbiamo intervistato Debora Villa per saperne di più.

È pronta per tornare a Bergamo?

Si, sono davvero contenta di esibirmi a Bergamo: sarà una bellissima serata. Torno sempre volentieri in questa città perché sono particolarmente legata al territorio orobico: si trova a una ventina di minuti da dove abito e posso dire che è la mia seconda casa. A Bergamo ho lavorato parecchio, ho tenuto diversi seminari e portato in scena spettacoli: mi piace molto, la gente è calorosissima e ogni volta è un piacere ritornarci. Anche in quel fatidico febbraio 2020, il mese in cui è scoppiata la pandemia da Covid-19, ero lì, in vacanza.

Ci racconti

Quel giorno, insieme a una mia amica, ho pranzato in un ristorante situato prima di una salita che conduce verso Bergamo Alta: le nostre figlie erano andate a sciare sul monte Pora e ne abbiamo approfittato per fare una bella passeggiata. Siamo state a bere qualcosa al bar in San Vigilio, abbiamo acquistato un vestito in un negozio e fatto un giro molto piacevole come mi è capitato diverse altre volte. Mi piacciono parecchio anche le valli, sono già stata per esempio a Rovetta e in altre località, dove si possono ammirare bellissimi paesaggi. Dopo pochi giorni, purtroppo, come sappiamo, sarebbe divampata la pandemia e avrebbe avuto inizio la prima drammatica ondata di contagi da Covid-19, che ha drammaticamente toccato Bergamo.

Ora, fermo restando diverse restrizioni, è possibile effettuare gli spettacoli dal vivo. Cosa prova tornando sul palco?

Ritrovare il pubblico dal vivo è bellissimo: io vivo per gli spettacoli live. Amo tutto del mio lavoro, ma quello che mi dà più soddisfazione è il contatto con la gente, per me è fondamentale e sono contentissima di aver ricominciato le esibizioni. Va aggiunto, purtroppo, che la quarta ondata di contagi attualmente in corso ha frenato la ripresa di un settore fortemente in crisi come il teatro, che coinvolge tante categorie di lavoratori, a cominciare dalle maestranze, che generalmente collaborano a progetto e sono state duramente colpite.

Al teatro Creberg sarà in scena con “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”: cosa deve aspettarsi il pubblico?

Innanzitutto grasse risate e, specialmente in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, ognuno di noi ne ha bisogno: penso che sorridere aiuti a sentirci meglio e abbia una funzione quasi terapeutica. Lo spettacolo è comico, molto divertente, attuale e semplice ma altrettanto efficace: la maggior parte delle persone – di tutte le età – si riconosce nelle dinamiche di coppia che sono al centro di questo lavoro, che consiste nell’adattamento teatrale del più celebre libro dello psicologo statunitense John Grey. Tengo sempre a precisare che non si tratta di una riproposizione dello schema uomo-contro-donna o donna-contro-uomo: è una terapia di coppia collettiva, in cui si ride dei difetti di tutti. In maniera comica, inoltre, vengono forniti spunti di riflessione e piccoli consigli tratti dalla pubblicazione di questo esperto.

E secondo lei quali sono i difetti più terribili degli uomini e delle donne?

Il difetto peggiore degli uomini è quello di aver capito che la comunicazione prevede due attività, ossia ascoltare e parlare, ma quando hanno un problema non vogliono parlarne e, viceversa, non vogliono ascoltare quando ad avercelo sono le donne. Queste ultime, invece, parlano in continuazione, non stanno zitte un attimo: se sono in gruppo parlano tutte insieme e riescono anche a darsi risposte contemporaneamente, mentre dovrebbero avere più rispetto degli spazi altrui.

Cosa consiglierebbe per affrontare queste piccole grandi incomprensioni quotidiane?

Attraverso lo spettacolo sarà direttamente il dottor Grey a dare delle “perle” di saggezza. La chiave di tutto è che le persone danno agli altri quello di cui hanno bisogno, quindi se vuoi capire ciò che vuole il tuo partner – o meglio quello di cui necessita – devi vedere cosa ti dà. Se entrambi facessimo questa osservazione riusciremmo a dare all’altro quello di cui ha bisogno: è complicato ma sicuramente aiuterebbe a risolvere tante incomprensioni. Va aggiunto, naturalmente, che ogni individuo è diverso dagli altri e può racchiudere dentro di sé svariate dimensioni, sfumature caratteristiche, ma lo spettacolo gioca molto sugli stereotipi che contraddistinguono l’universo maschile e quello femminile.

Oggi, però, la distinzione tra i generi è molto fluida

È sempre stata fluida, la differenza è che oggi – fortunatamente – si ha il coraggio di dirlo. Gli stereotipi nascono dal fatto che per ragionare in termini di macrosistemi la società ha bisogno di dare nomi, incasellare e categorizzare: la collettività comprende una moltitudine di soggetti ed è fondamentale tenere presente il singolo, ma per formulare indicazioni è inevitabile avere uno sguardo d’insieme. E penso che anche il concetto di “cultura” vada considerato con questa consapevolezza.

In che senso?

La cultura non è statica o immutabile. Tanti basano la propria visione su un ricordo personale ma la cultura cambia nel tempo, altrimenti dovremmo vivere come se fossimo nel Medioevo, con le donne zitte e chiuse in casa schiave e gli uomini fuori a fare la guerra, invece ci siamo evoluti. La fluidità dei generi è la cosa più naturale che ci sia: è innaturale, al contrario, la categorizzazione con cui la nostra società cerca di sistemare in piccoli archivi molto stretti tutto ciò che vede. Chi sostiene che la diversità non sia naturale contraddice se stesso: è innaturale pensare che tutti debbano essere uguali.

Per concludere, quali sono i suoi prossimi progetti per il futuro?

Sto lavorando a un nuovo programma per Discovery che si intitola “Stand up comici in prova” e andrà in onda tra febbraio e marzo: cinque coach faranno diventare comici cinque personaggi molto famosi che nella loro vita si dedicano a tutt’altro. Non posso ancora svelare chi sono o dare ulteriori dettagli: per saperne di più non resta che seguirlo in tv non appena avrà inizio.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!