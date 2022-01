Confindustria, si apre la successione a Scaglia: lunedì la designazione dei 3 saggi - BergamoNews

Bergamo. Alberto Barcella, Carlo Mazzoleni ed Ercole Galizzi sono in ordine di tempo gli ultimi presidenti di Confindustria Bergamo che hanno preceduto il mandato di Stefano Scaglia.

Sono loro tre i “saggi” che riceveranno e vaglieranno le candidature alla prossima presidenza di Confindustria e sonderanno il sistema confindustriale per far emergere il consenso su eventuali altri candidati.

La designazione è fissata per lunedì 17 gennaio. Poi inizieranno i lavori per sondare ed individuare un candidato o una candidata alla guida di Confindustria Bergamo. Bocche cucite dalla sede del Kilometro Rosso, anche se l’associazione degli industriali orobici punta ad un nome condiviso per mantenere unità e coesione in un momento delicato per l’economia che vive una stagione piena di tumulti. Se da una parte, infatti, la Bergamasca registra un’ottima ripartenza dopo i fermi dei lockdown a causa della pandemia, dall’altra emergono le difficoltà di reperire materie prime con prezzi alle stelle, il caro energia e una situazione dei tassi che dovrebbe modificarsi.

