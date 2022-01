Can Yaman a "C'è posta per te", Carlo Conti o 007? La tv del 15 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 15 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tali e quali”, versione nip di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Lo show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Ospite annunciato Can Yaman, attore turco che nell’ultimo anno ha spopolato e tornerà presto di nuovo in tv con la fiction “Viola come il mare”, su Canale 5. Ad annunciare la presenza dell’attore turco nella seconda puntata direttamente l’account ufficiale del programma: “Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di C’è posta per te in onda sabato 15 gennaio in prima serata su Canale5. Noi non vediamo l’ora e voi?”.

Al momento, resta però ancora sconosciuto il nome del secondo ospite.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I.”: un attacco hacker coinvolge diversi ospedali, tra cui quello in cui è ricoverato il figlio di Jubal in gravi condizioni. L’uomo, emotivamente coinvolto, scatena una feroce caccia al colpevole…

RaiTre alle 21.45 proporrà l’inchiesta “La Fabbrica del Mondo”. Rifare le cose con le parole è un’impresa. Marco Paolini ci prova per raccontare il presente del nostro pianeta con una serie originale in tre puntate. La trasmissione, ideata e condotta con lo scienziato evoluzionista Telmo Pievani, unisce la narrazione teatrale alla divulgazione scientifica, al racconto cinematografico, alle conversazioni con voci autorevoli della scienza, dell’economia, della letteratura che denunciano il disastro verso il quale siamo lanciati. Conducono Marco Paolini e Telmo Pievani.

Su La 7 alle 21.15 spazio a “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “007 – Il domani non muore mai”; su Italia 1 alle 21.05 “Cattivissimo me”; su Rai4 alle 21.20 “Heat – La Sfida”; su Iris alle 20.55 “Out of time” e su Italia2 alle 21.10 “Within :presenze”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Biennale College Danza 2021”. Speciale dedicato all’edizione 2021 di Biennale College Danza e al restaging di “Far”, del coreografo inglese Wayne McGregor, direttore artistico del festival, da parte di 2 cast internazionali di giovani danzatori.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.30 la replica del “Grande Fratello Vip” ; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Mentire per amore”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

