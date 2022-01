Bergamo, dal Comune 135mila euro a 32 associazioni culturali - BergamoNews

Bergamo. L’assessora alle Politiche culturali Nadia Ghisalberti annuncia i contributi stanziati dal Comune di Bergamo alle associazioni “che nel corso del difficile anno appena concluso hanno realizzato attività, contribuendo alla ripresa della vita sociale e allo sviluppo culturale e civile della città”.

Si tratta di 135.800 euro suddivisi per 32 realtà locali:

Fotografica per Festival di fotografia di Bergamo III edizione, Fuori dal centro: 11.990 euro.

Fiera dei Librai Bergamo per Summer Edition 2021: 5mila euro.

Premio Narrativa Bergamo per cerimonia di premiazione edizione XXXVII: 5mila euro.

Teatro Ex Drogheria per Concorso drammaturgia “Shakespeare is Now!”: 1800 euro.

Centro Universo Teatrale CUT Bergamo per Teatro Sant’Andrea: una realtà 3500 euro.

Acli Bergamo per Molte fedi sotto lo stesso cielo: 15mila euro

Oki Doki Film per “18 marzo”: 8mila euro.

Associazione De Cibo per De Casoncello 6mila euro.

Fondazione Adriano Bernareggi per Teatro e Cinema del Sacro. Un progetto culturale per la comunità: 4790 euro.

Teatro Caverna per Abboccaperta per Grumello: 4500 euro.

Dramatrà per “Città in trappola”: 1000 euro.

Festival Internazionale della Cultura per “Di generazione in generazione. Costruire il presente e abitare il futuro”: 5mila euro.

Associazione Culturale Antonio Locatelli per Stagione 2021 di Ensamble Locatelli: 5mila euro.

Associazione per Città Alta e i Colli per ristampa piantina “dalle porta di Città Alta”: 1500 euro.

Associazione Culturale Art Maiora per Art2Night: 4mila euro.

Osservatorio Quarenghi per premio internazionale Giacomo Quarenghi: 800 euro.

Estudiantina Bg per il cd Donizetti a pizzico: 1500 euro.

Fondazione Serughetti La Porta per “Promuovere cultura per significative ricorrenze, tematiche, testi e contesti”: 4mila euro.

Associazione Amici delle Mura per iniziative varie: 1500 euro.

Parrocchia di San Sisto per Rassegna Natale in Teatro: 4.500 euro.

Associazione Il Cerchio di gesso per il Circolo dei Narratori: 5.500 euro.

Associazione di promozione sociale Aps per rassegna teatrale Tracce sul filo: 1000 euro.

Associazione Maite per “Se quei muri”: 5mila euro.

Associazione Bergamo Chitarra per “Incontri sulla sotria della chitarra a Bergamo”: 1000 euro.

Arlecchino Bergamasco per “Cultura popolare bergamasca: socializziamo insieme”: 420 euro.

Archivio bergamasco per “Ricerca, valorizzazione e divulgazione della storia e della cultura a Bergamo: 3mila euro.

Associazione Arts per “Teatri dei bambini estate-autunno e burattini a Natale”: 6mila euro.

Società del quartetto per “117esima stagione concertistica”: 4mila euro.

Le Piane di Redona per la sala della comunità per la comunità: 2.500 euro.

Associazione Marketing +39 per “Dimora design”: 3mila euro.

Fondazione Ravasio per Museo diffuso: 5mila euro.

Associazione Musica Aperta per Incontri Europei con la musica Xl: 5mila euro.

