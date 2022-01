Autisti senza green pass: Arriva costretta a sospendere alcune corse festive - BergamoNews

Bergamo. Tanti dipendenti sono senza green pass e Arriva Italia, l’ex Sab, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico interurbano nella provincia di Bergamo, sospende le corse festive di alcune linee. Risultato: mezza provincia resta impossibile da raggiungere, almeno per quelle persone che non possiedono mezzi propri.

Lo si esplicita chiaramente sul sito aziendale: “Arriva Italia, con l’entrata in vigore delle misure previste dal D.L. n. 127/2021 – Green pass nei luoghi di lavoro per lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato, si è attivata per realizzare le misure di controllo richieste dal Decreto. Da tali controlli è emerso un numero significativo di dipendenti non in grado di certificare il possesso del green pass. Conseguentemente l’azienda ha posto in essere tutte le attività preventive e gli interventi possibili per evitare disservizi sul trasporto pubblico locale, che tuttavia, non escludono possibili disagi sulla regolarità del servizio”.

Domani, domenica 16 gennaio, sarà proprio uno di quei giorni dove la regolarità del servizio non è garantita. Anzi, di più: “Le corse del servizio festivo delle linee extraurbane C – E – S – S60a – S70a – B – B00a saranno temporaneamente sospese sino a nuova comunicazione”, si legge sul sito.

Quindi niente bus sulla linea Bergamo-Lovere-Boario; Bergamo-Grumello-Tavernola; Bergamo-Clusone-Bratto; Clusone-Valbondione-Lizzola; Bratto-Schilpario; Bergamo-Zogno-Piazza Brembana; Costa Imagna-Sant’Omobono-Villa d’Almè-Bergamo.

Gran parte della provincia, soprattutto i paesi più lontani dalla città che non vengono quindi serviti dalle tratte extraurbane di Atb, resta quindi irraggiungibile attraverso il trasporto pubblico nella giornata di domenica 16 gennaio.

