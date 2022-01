The good doctor, I Mercenari 3 o Quarto grado? La tv del 14 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 15 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “The voice senior”, condotto da Antonella Clerici. Il programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Quattro coach, superstar del panorama musicale, hanno conquistato i loro cantanti preferiti e formato le squadre dei talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Una fetta di torta”: Shaun deve scegliere la torta per il suo matrimonio ma nel frattempo, insieme a Morgan e Park, si occupa di una detenuta incinta. La relazione con Mateo sembra condizionare le scelte lavorative di Lim.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Il complotto contro l’America”. New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale, che è ancora una guerra solamente europea, è al centro della campagna elettorale degli – Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh, l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Lindbergh è un eroe nazionale, un simbolo degli Stati Uniti in patria e all’estero. Ha però un piccolo difetto: guarda con simpatia a ciò che sta facendo in Europa Adolf Hitler. La famiglia ebrea dei Levin è testimone della crescente ascesa al potere dell’aviatore, che trasforma gli Stati Uniti d’America in un paese antisemita alleato con i nazisti. Il piccolo Philip sarà testimone, suo malgrado, dei violenti cambiamenti politici e sociali che ne derivano.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Su La 7 alle 21.15 torna “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “I Mercenari 3”; su Rai4 alle 21.20 “Outcast – L’ultimo templare”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher: fidarsi è bene, innamorarsi è meglio”; su Iris alle 20.55 “Gran Torino” e su Italia2 alle 21.10 “Autopsy”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art Night – Gerda Taro”. La tragica e avventurosa vita di Gerda Taro, la fotoreporter che con sprezzo del pericolo ha rivoluzionato la fotografia del Novecento Shoot It ‘Bang Bang Club’, il nome dato a quattro impavidi fotoreporter che vollero rivelare al mondo intero le realtà dell’Apartheid, mettendo in gioco le loro stesse vite.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

