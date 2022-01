Nel Kazahstan in fiamme: uno scontro tra presidenti? - BergamoNews

Ci sono almeno quattro buone ragioni per seguire l’evoluzione della crisi politica che in questa ultima settimana ha travolto il Qazaqstan (o Kazahstan, a seconda della lingua e degli alfabeti preferiti).

La grande repubblica dell’Asia centrale rimane uno dei maggiori esportatori di petrolio e gas naturale del mondo. Basta una rapida occhiata alle mappe della Energy Information Administration (l’agenzia governativa americana che si occupa di sicurezza energetica) per rendersi conto dell’importanza dei giacimenti che si trovano nella zona del Mar Caspio. Uno dei più importanti è quello di Qaşağan, che vede una massiccia presenza dell’ENI. L’azienda energetica italiana è anche cospicuamente presente nel sito di Qaraşığanaq, nelle ultime propaggini dei Monti Urali.

L’Italia è il secondo importatore di idrocarburi dal Qazaqstan dopo la Cina, e molti colossi mondiali del settore energetico sono presenti in forze nel paese centroasiatico. Non sorprende che tutti i principali governi e le maggiori aziende del mondo abbiano espresso in questi giorni un accorato appello per il ritorno alla stabilità, né che la stabilità sia stata il mantra con cui l’ex presidente Nursultan Nazarbayev ha governato il paese con pugno di ferro fino al 2019.

Un atlante scolastico è sufficiente per comprendere la centralità strategica del Qazaqstan, proprio al cuore di quel “perno del mondo” che il geografo britannico Harold Mackinder teorizzò più di un secolo fa come fondamentale negli equilibri geopolitici del pianeta. Dalle steppe e dalle “terre vergini” che Nikita Hruščëv tentò con discutibili risultati di sfruttare per l’agricoltura dovrebbero in futuro passare le infrastrutture e i corridoi multimodali vitali sia per la Russia sia per la Cina.

Da una parte c’è il corridoio di trasporto nord–sud (INSTC), che dovrebbe collegare la Russia con l’Oceano Indiano.

Dall’altra parte c’è la BRI (Belt and Road Initiative), talvolta denominata “Nuova via della seta”, che dovrebbe collegare la Cina con l’Europa oltre a far arrivare gli idrocarburi del Qazaqstan verso la Cina passando attraverso la riottosa regione dello Xinjiang. Russia, Cina e USA hanno ottimi motivi per cercare di promuovere i propri interessi nella regione, e l’ex presidente Nazarbayev non ha mai fatto mistero di propendere per una politica estera che nel gergo degli esperti viene chiamata “multivettoriale” e che più prosaicamente si potrebbe chiamare “dei tre forni”: cercare di non dispiacere né a Mosca né a Pechino né a Washington, privilegiando leggermente una delle tre a seconda delle convenienze del momento.

Bitcoin e dintorni

Nel corso del 2021 il Qazaqstan è anche diventato il secondo Paese al mondo per il cosiddetto mining o estrazione di criptovalute come i Bitcoin. La produzione di queste criptovalute si basa su procedure particolarmente complesse di calcolo che hanno bisogno di elaboratori con un alto consumo di energia elettrica.

La Cina ha messo al bando le attività di “mining” di criptovaluta agli inizi del 2021 proprio per gli effetti avversi sul consumo energetico. Molte attività si sono rapidamente spostate nel vicino Qazaqstan, sfruttando la contiguità geografica e provocando immediati effetti sulla rete elettrica del paese, largamente dipendente dalle fonti fossili (incluso il carbone). Alcuni quotidiani riportavano già nel novembre 2021 la notizia di gravi interruzioni nell’approvvigionamento energetico e annunci di razionamento in varie zone del paese. Al di là degli andamenti dei mercati energetici globali e della crisi pandemica, l’annuncio di un rialzo delle bollette per elettricità e gas non è stato un fulmine a ciel sereno, bensì una tempesta che aleggiava nell’aria da un paio di mesi.

Non è un caso che le proteste contro il rincaro del gas siano iniziate nella città di Jañaözen, che già nel 2011 era stata teatro di manifestazioni di protesta (anche in quel caso represse con la forza) da parte dei lavoratori nel comparto degli idrocarburi. La regione di Mañğıstaw, situata sulla costa del Mar Caspio, è quella che ha attratto i maggiori investimenti da parte dei colossi energetici mondiali, ma ha visto ritorni limitati. Come hanno mostrato molti studi accademici, il “capitalismo di rendita” ha foraggiato alcune élites con le loro mangiatoie clientelari, lasciando ampie sacche di arretratezza e malcontento.

Il complottismo nostrano

Di fronte a questo complesso scenario è assai difficile condividere lo scemenzario del complottismo nostrano, che si è sbizzarrito negli ultimi giorni a trasformare le tensioni interne e internazionali in un’ennesima variante del noto gioco da tavolo. Bisognerebbe in primo luogo ammettere che le notizie verificate in arrivo dal Qazaqstan sono state poche, parziali e frammentarie. Di conseguenza sarebbe opportuna l’umiltà di evitare affermazioni apodittiche e certezze granitiche basate su speculazioni e propagande di parte.

Appare non credibile l’affermazione ufficiale secondo cui gli scontri avvenuti nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio nella città di Almaty siano stati opera di ventimila “terroristi” islamisti penetrati in maniera ignota nel paese. L’argomento del terrorismo di matrice jihadista fa molta presa nelle capitali vicine e lontane, così come su ampie fasce dell’opinione pubblica in varie parti del mondo, ma deve essere ricordato che negli ultimi trent’anni è stato spesso invocato in maniera strumentale da tutti i diversi regimi autocratici centroasiatici per reprimere ogni forma di dissenso politico e mantenere una cappa di controllo pressoché totale sui rispettivi Paesi.

Rivoluzioni gentili?

Nonostante tutta la retorica delle “rivoluzioni colorate”, invocata sia da Washington sia da Mosca per rispettivamente promuovere e criticare le manifestazioni di protesta antisistemica nei Paesi dell’area, la classe politica è ancora saldamente una continuazione della nomenklatura di tarda epoca sovietica, riciclata attraverso la retorica del nazionalismo e della conversione a un capitalismo oligarchico. Il potere è ancora gestito e conteso da gruppi informali (ma verrebbe da dire “bande”) che non hanno una base ideologica, ma sono legati da comunanze di interessi strettamente personali e familiari.

È proprio questa una delle chiavi di lettura offerte dal seminario virtuale organizzato lunedì scorso dal programma di studi dell’Asia centrale della George Washington University.

A destare dubbi è il fatto che le proteste siano rimaste sostanzialmente pacifiche nelle località di origine dei disordini, mentre siano completamente deragliate nella città di Almaty, ex capitale del Paese e considerata feudo della famiglia dell’ex presidente Nazarbayev. Secondo le testimonianze provvisoriamente raccolte dal paese, nonostante il blocco delle comunicazioni, la città sarebbe stata lasciata di fatto sguarnita di polizia nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, consentendo l’assalto a edifici governativi e infrastrutture, in una spirale di violenza che ha poi scatenato la reazione delle forze armate, infine appoggiate dalle truppe della Russia e degli altri paesi membri dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva.

O scontri al vertice?

Una possibile interpretazione è che quanto accaduto sia stato in realtà uno scontro tutto interno alla classe dirigente del Paese, tra l’attuale presidente Qasım-Jomart Toqayev con i suoi fedelissimi da una parte, e la famiglia dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev dall’altro. L’assenza di quest’ultimo, scomparso dalla scena negli ultimi giorni, alimenta questa ipotesi. Stando a questa lettura, i violenti scontri di Almaty potrebbero essere stati un tentativo di deviare le proteste in corso da parte di alcuni sostenitori di Nazarbayev per indebolire il presidente Tokayev ed evitare che quest’ultimo mettesse in moto riforme troppo profonde del sistema politico ed economico esistente. Nazarbayev è uscito di scena ufficialmente nel 2019, conservando però il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza (un organo che affianca il Presidente della repubblica nelle questioni relative alla politica di sicurezza) e la guida del partito dominante “Luce della nazione”, che ha mantenuto la maggioranza assoluta nelle ultime elezioni legislative.

È tuttavia difficile, allo stadio attuale, parlare di un tentativo di colpo di stato: le violenze non si sono infatti verificate nella capitale Nur-Sultan (che prende il nome dall’ex presidente), ma nella seconda città del Paese e non hanno avuto un obiettivo strategico chiaro. Non manca chi ritiene che le violenze siano state sobillate da agenti provocatori organizzati da apparati dei servizi di sicurezza locali e russi per giustificare l’ingresso nel paese delle truppe della Russia e degli altri paesi dell’OTSC. Tale presenza, tuttavia, dovrebbe essere temporanea e potrebbe essere revocata nel giro di pochi giorni.

In ogni caso, non sembra plausibile parlare di un complotto interamente ordito e telecomandato da qualche capitale estera, né da Washington né da Mosca, e non è secondario rilevare che tutti i governi abbiano salutato con favore, al massimo con qualche critica di prammatica, il veloce ristabilimento dell’ordine nel paese.

La sensazione è che, come in altri casi più o meno recenti, una serie di legittimi risentimenti siano stati manipolati e deviati in una lotta di potere tra fazioni contrapposte del regime esistente.

L’esito per il momento appare quello di uno stretto riavvicinamento del presidente Toqayev a Mosca, ma la sua permanenza nel lungo periodo molto probabilmente dipenderà dalla tenuta delle riforme promesse di cambiamento rispetto al presidente precedente.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!