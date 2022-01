Ciclista disperso a Dossena, trovato morto in un dirupo - BergamoNews

Dossena. Era uscito per un’escursione in bicicletta nel pomeriggio di ieri, ma non ha più fatto rientro a casa.

L’uomo, B. C. 41enne di Zogno, è stato trovato questa mattina senza vita in fondo ad un dirupo, nella frazione Vaccareggio, nel comune di Dossena.

Le ricerche sono partite nella tarda serata di ieri, quando i familiari hanno lanciato l’allarme: in campo il soccorso alpino della valle Imagna e l’elisoccorso. Riscostruiti gli spostamenti del ciclista, sul sentiero è stata trovata la sua bicicletta.

Il versante del Monte Vaccareggio, che si affaccia sulla Val Parina, è un’area molto impervia e con pareti di roccia alte parecchie decine di metri. Perlustrata l’area boschiva e dei pascoli intorno al luogo del ritrovamento della bicicletta, all’alba è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per una ricognizione alla base delle pareti, difficilmente raggiungibile in altro modo.

Il corpo è stato individuato e il personale medico dell’elisoccorso di Bergamo, verricellato a terra, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato da un punto ricoperto di neve e di ghiaccio per un centinaio di metri, in un dirupo.

Sul posto anche i carabinieri di Zogno che stanno accertando la dinamica dei fatti, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

