Bonate Sopra, auto finisce contro il muro dell'asse interurbano e prende fuoco - BergamoNews

Bonate Sopra. Auto in fiamme nella serata di giovedì sull’asse interurbano, all’altezza di Bonate Sopra. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Intorno alle 20.40 un’automobile, guidata da un giovane di 24 anni, è finita contro il muretto che delimita la carreggiata della strada statale 671 ed ha preso fuoco.

Il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo e a mettersi in salvo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti domando le fiamme, sul posto anche i carabinieri di Curno e un’ambulanza di Treviolo. I medici hanno visitato il giovane sul posto ma, viste le buone condizioni fisiche, per il 24enne non è stato necessario il trasporto in ospedale.

