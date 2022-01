Boltiere: interventi di potatura in corso su tutto il territorio comunale - BergamoNews

Boltiere. In uno degli ultimi consigli comunali del Comune di Boltiere, in particolare quello tenutosi nel mese di novembre, si sono stanziati circa 20mila per la copertura di spese legate alla cura del patrimonio arboreo comunale.

A partire da lunedì 10 gennaio e per tutta la settimana sono, infatti, iniziati i lavori di potatura, che stanno riguardando in tutta la sua ampiezza l’intero territorio comunale. Tali lavori come detto in precedenza hanno previsto una copertura di spesa pari a 19.530 euro.

L’Assessore all’ecologia e cura del territorio Fabrizio Locatelli ha fornito una lista di tutte le potature previste da questo intervento. Risulta chiaro che l’amministrazione ha cercato di coprire l’intero territorio comunale. In particolare, le zone coinvolte sono:

– Municipio, Chiesa, parcheggio asilo;

– Piazza Italia e Piazzetta di Vicolo Benaglio;

– Via Cardinal Testa;

– Via Locatelli e Via Leopardi, Parco di Via Locatelli e passaggi pedonali;

– Via Manzù;

– Parcheggio cimitero;

– Parco I Maggio;

– Via Ronchetti e giardino di Via Leopardi;

– Viale Monte Grappa;

– Via XXV Aprile e via Martiri delle Foibe;

– Via Verdi e via Mazzini;

– Parco di Via Toti;

– Via Caffi zona ambulatorio medici e Parcheggio palestra;

– Centri Sportivi, area palestra e area sgambatura cani.

Interventi necessari e che permettono una cura adeguata del paese.

