Boccaleone, trovato il corpo senza vita di un clochard: aveva 54 anni - BergamoNews

Bergamo. Una persona senza fissa dimora di 54 anni è stata trovata morta a Boccaleone, all’interno della palazzina mai inaugurata che il gruppo Begnini aveva costruito per farci la scuola calcio dell’Atalanta. Si tratta di un italiano di Sarnico, che da tempo si rifugiava nella palestra abbandonata.

L’allarme è stato dato nel pomeriggio di venerdì 14 gennaio da un altro clochard. Agli agenti della polizia arrivati sul posto ha spiegato che non vedevano il 54enne da tre settimane, ma che non si erano preoccupati perché aveva detto che sarebbe andato in albergo.

Secondo una prima ricostruzione è possibile che la morte sia avvenuta diversi giorni fa, quasi certamente per cause naturali. L’uomo era conosciuto dai servizi di assistenza del territorio che l’avevano seguito fino a pochi mesi fa. Era stato nel dormitorio della Galgario e alla Bonomelli, aveva frequentato per qualche tempo anche la mensa dei Cappuccini in Borgo Palazzo fino a ottobre, quando poi si era allontanato da tutti e aveva iniziato a vagare e a dormire in rifugi di fortuna ancora più ai margini della città.

