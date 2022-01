Bergamo, il rettore incontra il nuovo provveditore - BergamoNews

Bergamo. Si è tenuto oggi, venerdì, alle 12, in Rettorato nella sede di via Salvecchio dell’Università degli studi di Bergamo, l’incontro tra il rettore Sergio Cavalieri, affiancato dal prorettore a didattica, orientamento e placement Adolfo Scotto Di Luzio e il neo provveditore agli studi di Bergamo Vincenzo Cubelli.

Un incontro istituzionale per dare il benvenuto a Vincenzo Cubelli alla guida dell’Ufficio scolastico territoriale, ma anche occasione da parte del rettore e della governance di Ateneo maggiormente impegnata sul fronte della didattica e dell’orientamento in ingresso, dunque sul versante della transizione scuola-università, per condividere il desiderio di collaborare e di superare le difficoltà dettate dalla pandemia attraverso percorsi di formazione ambiziosi.

