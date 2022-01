Bergamo, a Nespoli la delega alle Food policy, a Deligios i rapporti con l'Unesco - BergamoNews

Bergamo. Dopo che il consigliere comunale Roberto Amaddeo è stato eletto in Provincia, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha cambiato alcune deleghe all’interno del governo della città, trasferendone due ad altri consiglieri della Lista Gori.

A Denise Nespoli, al secondo mandato, andrà la delega alle Food Policy, mentre a Ezio Deligios, anche lui eletto due volte tra le fila della Lista Gori e già incaricato per i Gemellaggi e i Patti di amicizia tra città, passerà la delega ai rapporti con l’Unesco.

Roberto Amaddeo, manterrà quella al Centro Storico.

“Ringraziamo il Sindaco per la fiducia riposta nei nostri consiglieri – è il commento della Lista Gori – che confidiamo derivi dalla dedizione con cui ognuno di loro svolge il proprio incarico. Le deleghe attribuite dal Sindaco si allineano alle competenze e alla passione civica che ognuno di loro mette nel proprio impegno quotidiano”.

“Lavorare sui temi della Food Policy, di contrasto allo spreco alimentare e di promozione dell’attività agricola nel contesto urbano è sicuramente un onore, ma rappresenta anche una responsabilità che sono felice di assolvere, convinta della rilevanza di questo tema anche rispetto alla grande sfida di contrasto del cambiamento climatico”, commenta la Consigliera Nespoli.

Mentre il consigliere Deligios conclude: “Presidiare rapporti con l’Unesco, consapevole del loro rilievo e delle potenzialità che ne possono derivare, sarà per me un piacere e un’occasione per crescere ancora e per dare il mio contributo ad una città che negli ultimi anni ha saputo cambiare e aprirsi all’orizzonte europeo e internazionale”

