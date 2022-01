Azione Bergamo elegge segretario e direttivo - BergamoNews

Bergamo. Sabato 15 gennaio dalle 9 alle ore 13 si terrà l’Assemblea Congressuale di Azione Bergamo per l’elezione del segretario provinciale, del direttivo provinciale e dei delegati nazionali

L’assemblea si svolgerà in modalità interamente online, tramite collegamento con il programma Zoom.

“Non esiste un partito – afferma Carlo Calenda – senza meccanismi democratici trasparenti, una chiara impostazione culturale, una struttura territoriale capillare, un centro studi capace di produrre proposte serie ed articolate. Di tutto questo si discuterà in questi giorni nei 105 congressi provinciali di Azione. Buon lavoro a tutti”.

“ Il primo Congresso di Azione – sottolinea il coordinatore provinciale e candidato segretario Enrico Zucchi – sarà l’occasione per presentare e discutere con gli iscritti le nostre proposte e le nostre priorità per uno nuovo patto di sviluppo per la provincia di Bergamo: alcune di queste, solo per citarne alcune, sono priorità legate al territorio, ambiente, infrastrutture ed, in particolar modo, alle tematiche del lavoro e della formazione rispetto alle transizioni ecologiche, digitali ed occupazionali sia a livello regionale che provinciale. Oltre a questi temi le attività di Azione Bergamo continueranno con il secondo anno e la seconda edizione rinnovata nei contenuti e nelle modalità della Scuola politica di Azione Bergamo ed una presenza ancor più capillare sui nostri territori da parte dei componenti dei nostri gruppi territoriali.”

All’assemblea porteranno il loro contributo e saluto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il Presidente della Provincia Pasquale Gandolfi.

© Riproduzione riservata

