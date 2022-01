Al mercato è il momento dei kiwi: gustali con la ricetta dei pancake salati - BergamoNews

Bergamo. Sono i kiwi il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Ci troviamo nel clou dell’offerta di questi frutti: la campagna commerciale è entrata nel vivo e la merce reperibile sulla piazza è quasi esclusivamente italiana.

Siamo nella stagione di raccolta nell’emisfero settentrionale, cioè il nostro, quindi è il momento giusto per acquistarli per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Dal punto di vista quantitativo, nella massa non c’è una grandissima disponibilità dell’Hayward, la tipica varietà dalla polpa verde: la produzione è stata falcidiata dall’andamento climatico sfavorevole e da alcune patologie che hanno colpito molte piante determinando la loro morte o, comunque, una significativa riduzione delle rese produttive. Gli esemplari che si possono trovare, però, sono caratterizzati da una buona qualità, soprattutto per i marchi più riconoscibili, che da tempo basano la propria policy su un’accurata selezione per garantire elevati standards qualitativi alla clientela.

Accanto al kiwi Hayward spiccano quelli Gold, che nella media hanno una pezzatura inferiore, la forma oblunga, la buccia priva di peluria e la polpa gialla, più tenera e dolce. I volumi su cui si può contare sono inferiori rispetto alla varietà verde, quindi, i prezzi risultano più sostenuti.

Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono una fonte di vitamina C ed E, ma non mancano di sali minerali come fosforo, calcio e potassio. Grazie alla loro composizione, rafforzano le difese immunitarie, divenendo alleati contro i malanni di stagione, come influenza e raffreddore. Inoltre, grazie al contenuto di antiossidanti, aiutano l’organismo a contrastare i radicali liberi, a prevenire l’invecchiamento e a mantenere i tessuti sani. Svolgono, poi, una funzione diuretica, concorrono a combattere la ritenzione idrica e, notoriamente, favoriscono la regolarità intestinale e sono indicati contro la stipsi.

In cucina possono essere consumati al naturale o in un’ottima macedonia di frutta fresca. Ideali per crostate e torte a base di cioccolato, è possibile adoperarli per preparare golosi dessert, come varianti di strudel o semifreddi. Inoltre, è indicato per centrifughe, frullati, creme per dolci e bigné.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, cominciando dagli agrumi, grande classico della stagione invernale, si evidenzia una buona disponibilità di arance, ideali per preparare spremute ricche di vitamina C, naturale aiuto contro i malanni di stagione. Navel e Tarocco sono le varietà protagoniste del momento e provengono in gran parte dall’Italia.

Si conferma soddisfacente la presenza delle clementine: al raccolto con origine nazionale si affianca quello israeliano con la varietà Orry.

Entra nel vivo la campagna dei mandarini: la maggior parte è di varietà Avana, ma cominciano anche i primi approvvigionamenti del tardivo di Ciaculli, particolarmente apprezzato da chi lo conosce.

È ancora valida l’offerta di melograno, che arriva soprattutto dall’Italia e dalla Spagna, ma vale la pena di soffermarsi anche sulle mele, altro must della stagione.

Sono stabili le pere, che hanno origine prevalentemente nazionale: oltre alla produzione Made in italy vi sono anche quelle estere, che approdano sulla piazza in gran parte dal Belgio e dall’Olanda, specialmente nel caso delle varietà Conference e Decana.

Passando al comparto orticolo, si conferma buono il rapporto qualità-prezzo dei carciofi e, per gli amanti di questi ortaggi, inizia la campagna della particolare varietà romanesca, chiamato anche mammola, che si può comprare confezionata a mazzi come un bouquet di fiori recisi.

Non si registrano particolari variazioni in termini di prezzo e qualità per i broccoli, originari soprattutto dalla Puglia, e per i cavolfiori, che arrivano da Puglia e Campania.

Resta sostenuto il valore di mercato dei finocchi, che paiono essere la coltura che risente maggiormente dell’andamento climatico, mentre tutto sommato è buono il rapporto fra qualità e prezzo delle melanzane, che sono controstagione: l’offerta nazionale al momento è in mano alla Sicilia ma è reperibile anche merce spagnola.

Tendono ad aumentare le quotazioni delle zucchine che, però, rimangono entro valori ampiamente giustificati dal clima invernale. Il prodotto di riferimento rimane quello di Fondi, che a livello qualitativo non ha nulla da invidiare al raccolto offerto d’estate. L’alternativa low cost è rappresentata dalla merce spagnola e marocchina che, però, ha qualità e prezzatura differenti.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Pancake con formaggio e kiwi

(a cura del blog GialloZafferano)

Ingredienti

Per i pancakes

125 ml Latte intero

1 uovo

125 g Farina 00

1 cucchiaio Parmigiano reggiano (grattugiato)

1 cucchiaino Lievito chimico in polvere

q.b. Burro

Per farcire

100 g Squacquerone

3-4 Kiwi

q.b. Pepe

Per guarnire, a scelta:

Aceto balsamico tradizionale dop

Miele di acacia

Preparazione

Pesate in una ciotola tutti gli ingredienti e con l’aiuto di una frusta mescolate fino ad ottenere una pastella densa e senza grumi.

Ungete con un pezzetto di burro una padella bassa e larga e, con l’aiuto di un cucchiaio, prelevate un pochino di pastella e cuocetela nella padella ben calda. Dopo circa 2 minuti, rigiratela con la spatola e terminata la cottura disponete i pancake impilati in un piatto.

Versate lo squacquerone in una ciotola, condite con una macinatina di pepe fresco e mescolate delicatamente.

Tagliate il kiwi a fettine, togliete la buccia e dividetele in 4 parti.

Disponete sul piatto da portata i mini pancakes, disponete un ciuffetto di squacquerone di Romagna su ognuno e guarnite con due fettine di kiwi.

Per un tocco goloso in più potete aggiungere due gocce di Aceto balsamico dop oppure un filo di miele.

© Riproduzione riservata

