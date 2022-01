Trent’anni del Tg5, Cristina Parodi: “Ha cambiato il volto dell’informazione televisiva italiana” - BergamoNews

“Mi sembra incredibile che siano passati trent’anni ma ricordo perfettamente, come fosse ieri, l’emozione e l’entusiasmo di quella prima edizione del Tg5 che ho condotto il 13 gennaio del 1992 alle 13”. Così la giornalista e conduttrice Cristina Parodi, first lady di Bergamo, ricorda l’esordio del telegiornale di Canale5 di cui ricorre il trentennale.

Il tg della rete ammiraglia Mediaset, che allora era diretto da Enrico Mentana, face il suo debutto il 13 gennaio 1992 alle 13 – orario che mantiene ancora oggi – e a condurre la prima edizione fu Cristina Parodi. Iniziò, così, un nuovo modo di fare informazione: il notiziario, che sfidava il Tg1, utilizzava un linguaggio diverso da quello adoperato dalla tv pubblica e si fondava su un approccio differente con il pubblico.

La squadra a disposizione di Mentana, oltre a Cristina Parodi, era composta, fra gli altri, da Cesara Buonamici, Emilio Carelli, Cristina Parodi, Lamberto Sposini eClemente J. Mimun.

In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram per celebrare questo anniversario, Crstina Parodi ha scritto: “Mi sembra incredibile che siano passati trent’anni ma ricordo perfettamente, come fosse ieri, l’emozione e l’entusiasmo di quella prima edizione del Tg5 che ho condotto il 13 gennaio del 1992 alle 13, indossando un tailleur Max Mara giallo acceso . Sono stati anni incredibili e indimenticabili e sono molto fiera di aver fatto parte di quella squadra , guidata da Enrico Mentana, che ha cambiato il volto dell’informazione televisiva italiana”.

Fra i commenti di tante persone che quel giorno seguirono il tiggì spicca un accorato ricordo della giornalista e conduttrice Rita Dalla Chiesa, oggi opinionista di varie trasmissioni televisive: “Eravate davvero una grandissima squadra. Ed eravamo tutti orgogliosi, a Canale 5, di avere un tg come il vostro. Tutte persone che mi sono rimaste care, nella vita. Un bellissimo pezzo di storia”.

Anche Enrico Mentana, oggi direttore del TgLa7, ha commentato il post rivolgendo i suoi auguri a Cristina Parodi.

Nella foto: Cristina Parodi nella prima edizione del Tg5

