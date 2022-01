Strutture sportive di Loreto e Longuelo, in arrivo lavori di riordino e rigenerazione - BergamoNews

Bergamo. Un grande lavoro di rigenerazione e di riordino delle strutture sportive del comparto dei quartieri di Loreto e Longuelo è attualmente in corso per mano dell’Amministrazione comunale: dopo la riqualificazione degli spogliatoi e la realizzazione della nuova palestra per la scherma, completata a inizio 2020, ora il Comune di Bergamo ha completato l’iter di progettazione per la sistemazione degli immobili e dell’illuminazione del campo da calcio di via Meucci.

Il campo da calcio è già in erba sintetica e proprio recentemente è stata nuovamente confermata l’omologazione per la pratica del calcio dilettantistico. Questa conferma consente di pianificare un intervento sull’illuminazione e sui dintorni del campo, andando a intervenire sulle infrastrutture a servizio del campo stesso, ma anche della pista per la pratica di bmx e mountain bike (in questo caso anche con nuovi spogliatoi e servizi). Il progetto è stato approvato dalla Giunta del Comune di Bergamo negli ultimi giorni del 2021, rimandando al cantiere del 2022 con un investimento di quasi 900mila euro.

Sempre a fine dello scorso anno, il Comune ha approvato un’importante azione sulla copertura della nuova palestra per la scherma: l’Amministrazione punta infatti a realizzare un impianto di accumulo al servizio del fotovoltaico dell’infrastruttura sportiva appena realizzata, in modo da migliorarne la sostenibilità sia ambientale che energetica. La spesa di questo intervento è di poco superiore ai 30mila euro.

Attualmente è in fase di chiusura l’intervento di rifacimento della strada di servizio al comparto sportivo e dei relativi sottoservizi, mentre prosegue poco lontano anche l’intervento di completamento della ciclabile che cinge il polo sportivo e lo collega con il quartiere di Longuelo e il comune di Curno.

Il piano di rilancio degli spazi sportivi della zona si completa poi con gli altri due importanti progetti che vedranno la luce nel 2022. Il primo è quello che riguarda il centro sportivo per il tennis di Loreto, in fase di conferimento all’Università di Bergamo, come stabilito dal voto della Giunta e del Consiglio Comunale della città. Università e CUS avvieranno un importante investimento per la sistemazione e riqualificazione dei campi e per il riavvio delle attività del centro. Inoltre l’Amministrazione è al lavoro per ridare vita al progetto sportivo all’interno del campo da calcio di Via Lochis a Longuelo, a poche centinaia di metri dagli impianti sportivi di Loreto: a metà febbraio partiranno i lavori di rifacimento del piano di gioco con nuova illuminazione e un nuovo manto sintetico. Novità in vista anche per il Centro giovanile del Polaresco: nel 2022 il Comune di Bergamo darà avvio ai lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio degli impianti sportivi del centro.

“Un piano importante – spiega all’Assessore allo sport Loredana Poli – che mira a rafforzare la vocazione sportiva di questa grande area della città. Rimarrà di fatto da completare la sola sistemazione del campo di calcetto che si trova accanto alla palestra per la scherma, ma anche su questo spazio l’Amministrazione sta costruendo un progetto dedicato allo sport e valutiamo al momento alcune ipotesi all’insegna della multidisciplinarietà sportiva”.

