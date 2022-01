Monasterolo, pattinano sul lago ghiacciato e finiscono in acqua: scattano i soccorsi - BergamoNews

Monasterolo del Castello. Stavano pattinando sulla superficie ghiacciata del lago, quando la coltre inspessita non ha retto il peso e sono finiti in acqua.

L’allarme è scattato poco dopo le 18 di giovedì pomeriggio, 13 gennaio. Coinvolti due giovani, a quanto pare residenti in zona: uno dei due, secondo le prime informazioni, è riuscito ad uscire dalle gelide acque del lago in autonomia. Per l’altro, 26 anni, si sono invece resi necessari i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e tre ambulanze, oltre ai carabinieri del comando di Clusone per ricostruire l’accaduto. Il 26enne, inizialmente aiutato dall’amico e da alcuni passanti ad uscire dall’acqua, è stato trasportato dall’elisoccorso in codice giallo al Policlinico di Zingonia: le sue condizioni non sarebbero giudicate gravi.

Del resto, non è una novità: basta che la temperatura scendano sotto lo zero per trasformare il lago in una enorme pista ghiacciata, presa d’assalto ogni inverno da molti pattinatori abusivi. Uno spettacolo tanto affascinante quanto rischioso.

Negli anni passati, i sindaci dei quattro comuni del lago (Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Ranzanico e Spinone al Lago) avevano emanato delle ordinanze per vietare l’accesso. “Ma non abbiamo il personale per controllare dieci chilometri di costa e le ordinanze non sempre vengono rispettate” fa notare Simone Scaburri, primo cittadino di Spinone. Si è quindi insistito su una campagna d’informazione per segnalare il pericolo, sperando che episodi simili non si ripetano.

