L'Atalanta gestisce le forze e trova i quarti di Coppa Italia - BergamoNews

L’Atalanta supera il Venezia e approda ai quarti di finale di Coppa Italia al termine di una sfida comunque tosta e non senza difficoltà.

I veneti si sono presentati in campo come previsto da copione, con un assetto sicuramente difensivo con una linea a cinque ma pur sempre propositivo, cercando di cominciare il gioco sempre dal basso a partire dal portiere.

Il vantaggio della Dea dopo 12 minuti (sigillo di Muriel) mette la sfida sulla strada giusta per la squadra di Gasperini. In effetti gli orobici non appaiono assatanati, non affrontano la sfida con i consueti ritmi molto elevati ma cercano intelligentemente di gestire al meglio le energie in vista anche del big match di domenica.

A inizio ripresa l’allenatore ospite inserisce Henry e grazie alla sua maggiore fisicità rispetto a Okereke iniziano le vere difficoltà per la Dea. I lagunari alzano il baricentro, si appoggiano alle sponde della punta e costruiscono maggiori giocate offensive. Qualche brivido lungo le schiene atalantine corre, sarà poi il contropiede orchestrato da Maehle a mettere al sicuro risultato e qualificazione.

Archiviata la coppa tocca immergersi e preparare la sfida contro l’Inter. Un avversario fresco di Supercoppa Italiana alzata, sull’onda dell’entusiasmo. Una compagine dai ritmi elevatissimi, che viene da otto successi consecutivi, che gioca un calcio davvero di livello europeo (e qui vanno rinnovati e i complimenti a società e mister Inzaghi). L’Atalanta parte sicuramente sfavorita, anche in virtù dei tanti assenti che si porterà dietro, ma ogni gara è una storia a sé e quindi la banda del Gasp avrà il dovere di provare a fare uno sgambetto alla capolista.

TOP E FLOP

Tra i singoli a spiccare è ancora Koopmeiners che continua a confermarsi sempre più calato nelle dinamiche atalantine sia nella gestione della cabina di regia sia negli inserimenti. Da sottolineare anche la personalità di Scalvini alla prima da titolare con questa maglia, così come l’applicazione totale di Pezzella che ormai è entrato nel cuore della tifoseria per temperamento e attitudine.

Croce e delizia invece se parliamo di Musso: prima gestisce male la palla con i piedi consegnandola ad Henry, poi sul tap-in dell’attaccante si oppone con il corpo in maniera provvidenziale.

Maehle subentra nel finale e trova la seconda rete consecutiva con un’azione che nella transizione e nello scambio ricorda molto i gol realizzati dal numero 3 in nazionale.

Per chiudere l’analisi bene Palomino in marcatura su Okereke nell’arco della prima frazione di gioco, mentre come al solito appare meno frizzante Hateboer, il quale potrebbe persino partire in questa sessione di mercato.

LE PAGELLE

Musso 6

Demiral 6,5

Palomino 7

Scalvini 6,5 (De Roon 6)

Hateboer 6

Freuler 6,5

Koopmeiners 7

Pezzella 6,5 (Maehle 6,5)

Miranchuk 6,5

Pessina 6

Muriel 6,5 (Pasalic 6+)

All.:Gasperini 6

