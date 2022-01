La funivia Albino-Selvino si ferma a causa del Covid: "Manca personale" - BergamoNews

Selvino. La funivia Albino-Selvino si ferma per la mancanza di personale, a casa col Covid.

Lo comunica ai cittadini il sindaco di Selvino, Diego Bertocchi: “Ho contattato il direttore del Trasporto Pubblico Locale che mi ha confermato la riduzione del servizio, chiarendone i motivi: la soppressione riguarda gran parte delle corse sull’intera provincia di Bergamo a causa della carenza di personale dovuta alla pandemia in corso – spiega attraverso il canale Facebook del Comune -. Mi dispiace per i disagi che questa situazione potrà causare a studenti e lavoratori, sperando in una rapida risoluzione”.

La sospensione, oltre a 4 corse giornaliere, riguarda anche il servizio festivo. Nonostante le belle giornate, da domenica 16 gennaio non sarà possibile utilizzare il servizio (nelle giornate domenicali). Mentre da giovedì 13 gennaio non verranno più effettuate 4 corse: quelle delle 10.14, 12.14, 15.44 e 19.14.

