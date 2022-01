I focus sui finanziamenti per le imprese proposti da Punto Europa - BergamoNews

Punto Europa, l’Ufficio di Confindustria Bergamo, Confindustria Brescia, Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio a Bruxelles, organizza per le imprese associate due cicli di webinar che si terranno a cadenza periodica su piattaforma digitale, a partire dal mese di gennaio.

Un caffè con Punto Europa propone, ogni secondo venerdì del mese, un aggiornamento sui principali temi in discussione a Bruxelles grazie alla presenza di un ospite. Gli incontri, dalla durata di un’ora circa, si svolgeranno a partire dalle 12.

Il primo appuntamento del ciclo Un caffè con Punto Europa, sul tema Il pacchetto “Fit for 55”, sfide e opportunità della legislazione dell’UE in materia di clima ed energia (venerdì 14 gennaio) avrà come ospite Gianluca Pischedda, incaricato Clima, Ambiente ed Energia della Delegazione Confindustria Bruxelles.

Già pianificati i momenti di approfondimento successivi con: La strategia dell’UE per i dati (11 febbraio); La nuova strategia dell’UE per il tessile sostenibile (11 marzo); Politica commerciale e internazionalizzazione delle imprese (8 aprile).

Il secondo ciclo di incontri di Punto Europa è invece pensato per proporre alle imprese associate una Introduzione ai programmi di finanziamento UE.

I webinar, che si terranno il mercoledì alle ore 11.30 e a cadenza bisettimanale, presenteranno le caratteristiche salienti dei principali programmi di finanziamento dell’UE e forniranno gli strumenti di base per costruire una prima scheda progetto.

Il calendario per il periodo gennaio-marzo propone: I programmi di finanziamento dell’UE per il periodo 2021-2027: panoramica e regole di base per la partecipazione (19 gennaio); Contributi a fondo perso per la R&I di PMI e grandi aziende: Horizon Europe (2 febbraio); Accelerator e gli altri strumenti del Consiglio europeo per l’innovazione a supporto dell’innovazione nelle PMI (16 febbraio); Opportunità di finanziamento per progetti su scala ridotta: il cascade funding (2 marzo); Contributi a fondo perso a supporto delle innovazioni sostenibili (16 marzo); La proposta progettuale: come costruire una prima scheda progetto (30 marzo).

