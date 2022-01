“Eco-fascismi”, incontro pubblico dell’Anpi con Fridays for Future - BergamoNews

Bergamo. L’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale Bergamo promuove un incontro pubblico insieme al movimento Fridays For Future: venerdì 14 gennaio, alle 18 alla Fondazione Serughetti La Porta, si svolge l’ultima iniziativa del ciclo di approfondimento culturale “Macerie”, un appuntamento dedicato al tema degli eco-fascismi.

Interverrà Stefano Rozzoni, dottorando in Studi Umanistici Transculturali presso l’Università degli Studi di Bergamo, che dialogherà con Anna Marinoni, del movimento ecologista.

“Oggi, spesso, essere ambientalisti viene visto un come fatto trasversale – dice Anna Marinoni – ma esistono pratiche e presupposti teorici che sono inconciliabili con un ambientalismo coerente. Parlare di ambiente nei termini di identità territoriale o valorizzazione delle tradizioni, in senso conservatore e nazionalista, non può trovare riscontro nella lotta per la giustizia climatica e sociale che portiamo avanti come movimento”.

L’ingresso è libero; sono richiesti green pass rafforzato (super green pass) e l’utilizzo di mascherina Ffp2 certificata CE. L’iniziativa potrà essere seguita anche in diretta streaming sulla pagina facebook ANPI comitato provinciale di Bergamo.

Per avere ulteriori informazioni: www.anpibergamo.it

