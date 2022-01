Doc - Nelle tue mani, Costa Concordia o Milan-Genoa? La tv del 13 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 13 gennaio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione della fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi: il primo è ambientato nel febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra, che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre, il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani…

Nel secondo, a pandemia finita, le vite di tutti sono stravolte. Mentre Doc sembra intenzionato a lasciare tutto, in ospedale arriva un nuovo internista, Damiano Cesconi, e una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi, ma soprattutto un nuovo primario…

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il documentario “Costa Concordia: cronaca di un disastro”. A dieci anni dalla tragedia, una ricostruzione del naufragio della Costa Concordia, avvenuto la notte del 13 Gennaio 2012 di fronte all’Isola del Giglio. Una notte tragica, densa di emozioni, che ha cambiato la vita di chi era a bordo e la storia della navigazione turistica.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il tabaccaio di Vienna”; su Italia1 alle 21.20 “Harry Potter e la camera dei segreti”; su Rai4 alle 21.20 “Dragon”; su La5 alle 21.05 “Capodanno a New York”; su Iris alle 20.55 “L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere” e su Italia2 alle 21.10 “Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21 verrà trasmessa la partita di calcio tra Milan e Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La Dori”, dramma musicale in tre atti su libretto di Giovanni Filippo Apolloni, musica di Pietro Antonio Cesti. Accademia Bizantina, direttore Ottavio Dantone, regia Stefano Vizioli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Versailles”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!