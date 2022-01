Daikin apre un centro di formazione professionale all’Istituto Pesenti - BergamoNews

Bergamo. Daikin Italy, leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento per applicazioni residenziali, commerciali, alberghiere e industriali, annuncia l’ampliamento della propria offerta di centri di formazione disponibili sul territorio nazionale con l’apertura una nuova struttura a Bergamo all’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Cesare Pesenti”.

Il nuovo centro di formazione professionale è il 15° presente sul territorio nazionale e testimonia l’impegno dell’azienda nei confronti della formazione professionale. Da sempre l’azienda si distingue per l’importanza che dedica a questo tema poiché crede che la formazione dei propri collaboratori sia un elemento cruciale per poter essere all’avanguardia in un mercato frenetico e competitivo, come quello della climatizzazione e del riscaldamento. Questo aspetto rappresenta inoltre una leva importante per i propri clienti professionali e per la propria organizzazione di assistenza pre e post-vendita.

Ogni corso organizzato da Daikin viene svolto da personale altamente qualificato che struttura programmi “su misura” alternando teoria e pratica. Tra i temi oggetto di didattica, oltre a quelli di

aggiornamento sui prodotti, normative e novità legislative, Daikin è Centro d’esame Fgas conformemente al UE 2067/2015 attuativo del UE 517/2014 recepito in Italia per mezzo del DPR

146/2018, ciò consente all’azienda di tenere gli esami per il conseguimento del cosiddetto “patentino del frigorista”. Daikin ospita esami di certificazione per brasatori in base allo standard EN 13585, corsi sulla compilazione del Registro dell’apparecchiatura e sulla compilazione del nuovo libretto di impianto termico per l’efficienza energetica.

Le lezioni in presenza nei centri formazione Daikin presso gli Istituti Tecnici riprenderanno nel corso del mese di gennaio 2022 e si concluderanno in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico. Solo negli ultimi 3 anni, Daikin ha formato oltre 6.000 studenti e installatori professionisti, erogando quasi 600 corsi su tutto il territorio nazionale.

“In qualità di azienda leader nel settore della climatizzazione e del riscaldamento riteniamo di avere la responsabilità, insieme agli istituti scolastici, di formare gli installatori di oggi e di domani e dar loro l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro con il miglior bagaglio di competenze, pratiche e teoriche, possibile anche grazie agli stage presso i nostri clienti e presso i nostri Centri Servizi Autorizzati,” dichiara Renato Cavalli, Technical Department di Daikin Italy.

Daikin Industries, Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria per applicazioni residenziali, commerciali, alberghieri e industriali. Con più di 90 centri di produzione e oltre 85.000 dipendenti, Daikin è presente in oltre 150 Paesi in tutto il mondo.

Fondata nel 1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. Daikin è presente in Europa dal 1973 con l’obiettivo di presidiare il mercato europeo e ampliare gradualmente la propria area di competenza all’intera zona EMEA e alla Russia. Dal 2011 parte dei prodotti distribuiti da Daikin Europe NV è sviluppato presso l’EDC (Emea Development Centre) ospitato all’interno dei due poli produttivi situati in Belgio e Repubblica Ceca. Altre unità produttive si trovano in UK, Italia, Germania e Turchia.

Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi operative sul territorio nazionale. La sede principale, nella quale sono presenti tutte le funzioni direzionali della società, si trova in Via Ripamonti (MI). A Genova ha sede il Dipartimento Tecnico e di Formazione mentre Roma ospita la sede nata per essere più vicina alla realtà del centro-sud. Nelle tre sedi sono dislocati gli oltre 200 dipendenti di Daikin Italy. Con i negozi “Daikin Aerotech” in franchising, una rete di installatori selezionati e centri di assistenza qualificati, Daikin Italy assicura una presenza capillare pre e post-vendita alla clientela professionale e privata.

