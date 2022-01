Covid: a Bergamo 3.672 nuovi positivi e 47mila in isolamento, in Lombardia cala il ritmo dei contagi - BergamoNews

Sono 3.762 i positivi al Covid-19 segnalati giovedì 13 gennaio in provincia di Bergamo. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dallAts, sono in isolamento obbligatorio perché positive 47.269 persone. Mentre 16.775 sono in isolamento fiduciario, poiché contatti dei positivi. Per rendere l’idea: il 22 dicembre in isolamento obbligatorio c’erano 3.979 persone e 4.555 contatti.

Sono invece 39.683 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 237.324 tamponi, per un tasso di positività del 16,7%. Sul fronte degli ospedali, a livello regionale si registrano 4 nuovi ingressi in terapia intensiva e 135 nei reparti. Sono invece 52 i decessi.

In Lombardia, dopo il picco di contagi fatto registrare nei primi giorni dell’anno, sembra frenare la diffusione esponenziale della pandemia. Non si tratta di un deciso rallentamento, ma la situazione è sicuramente più rosea rispetto alla prima settimana di gennaio, quando l’incremento di nuovi positivi rispetto ai sette giorni precedenti aveva sempre superato quota 100mila.

Dalla direzione Welfare della Regione, pur notando che l’andamento epidemiologico “pare rallentare”, preferiscono non commentare i dati, rimandando ogni ragionamento a settimana prossima, quando “con un trend più chiaro, sarà forse possibile farlo”. Dietro all’atteggiamento attendista da parte dell’assessorato guidato da Letizia Moratti, il possibile impatto negativo che potrebbe avere sui contagi la ripresa della scuola. Una componente che non potrà essere valutata prima di un paio di settimane.

L’effetto ‘variante Omicron’, insomma, è tutt’altro che svanito, anche se alcuni indizi come la stabilizzazione del numero dei contagi ed il ritorno ad un’apparenza normalità nei tempi d’attesa nei centri tamponi e nelle farmacie, fanno pensare che il peggio sia passato.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 237.324, totale complessivo: 27.249.089

– i nuovi casi positivi: 39.683

– in terapia intensiva: 257 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.452 (+135)

– i decessi, totale complessivo: 35.662 (+52)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 13.192 di cui 5.159 a Milano città;

Bergamo: 3.762;

Brescia: 5.363;

Como: 2.261;

Cremona: 1.178;

Lecco: 1.202;

Lodi: 1.024;

Mantova: 1.494;

Monza e Brianza: 3.242;

Pavia: 2.020;

Sondrio: 696;

Varese: 2.972

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!