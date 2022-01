Calcinate, senza revisione e con patente falsa: maxi multa da oltre 5mila euro - BergamoNews

Calcinate. Viaggiava in auto con la revisione scaduta e con una patente falsa. Per questo motivo un 34enne di origine indiane ha rimediato una maxi multa da oltre cinquemila euro.

La sanzione gli è stata elevata mercoledì mattina dagli agenti della polizia locale di Calcinate. La pattuglia, appostata in viale Olmi, intorno alle 9.30 ha fermato una Bmw Serie 3 con l’uomo alla guida.

Dopo i controlli è emerso prima che il mezzo aveva la revisione scaduta e poi che la patente di guida, inizialmente apparsa in regola, era falsa e proveniente dalla Romania.

Al 34enne è stata così elevata una sanzione complessiva di 5.173 euro, oltre alla denuncia a piede libero e al fermo del veicolo per tre mesi.

Il Comandante Marco Mastropietro si è congratulato con i suoi uomini “per la consueta professionalità e l’abnegazione, che nonostante il delicato momento per la Pandemia non abbassano la guardia nel far rispettare la Legge e nel garantire sicurezza ai cittadini”.

