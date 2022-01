Bergamo, Atb: carenza di personale a causa del Covid e possibili disagi per lo sciopero di venerdì - BergamoNews

Bergamo. Atb e Teb comunicano che venerdì 14 gennaio potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete dei bus e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino dalle 9.15 alle 12.30, a causa dello sciopero nazionale di 4 ore degli addetti al trasporto pubblico locale indetto dalle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt Uil, Ugl-Fna e Faisa Cisal nell’ambito del confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Sempre Atb e Teb specificano che il tasso di adesione al precedente sciopero proclamato dalle medesime sigle sindacali (l’1 giugno 2021) è stato pari al 94% per Atb e al 68% per Teb. “Atb – infine – comunica che, a seguito della situazione sanitaria contingente, alcune corse potrebbero non essere effettuate, anche oltre l’orario di sciopero, a causa della carenza di personale”.

