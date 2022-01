Alpenglow, molto più della consulenza informatica - BergamoNews

Alpenglow è un termine che descrive la luce che illumina le vette al tramonto, ed è il nome pensato dal titolare Roberto Bonaiti come dedica alla propria terra, le Orobie, montagne bergamasche.

Roberto, dopo alcuni anni da lavoratore dipendente, decide di mettersi in proprio e di dar vita ad Alpenglow Informatica, un progetto che ha fame di futuro e innovazione tecnologica, dedicato principalmente ad aziende e che oggi vanta tra i suoi maggiori clienti Four B Vodafone Business e i Centri Dentistici Primo e Caredent.

Non solo consigli su come utilizzare al meglio le mille sfaccettature dell’informatica e mera consulenza, il focus principale dell’azienda è quella di progettare e implementare i sistemi informatici collaborando con vari team di professionisti per un’esperienza informatica a 360° (sistemisti & programmatori, elettricisti & fornitori TLC, web-designers & marketing specialist).

La collaborazione nasce dopo aver fissato un appuntamento conoscitivo e soprattutto senza impegno, dove poter effettuare un sopralluogo da parte di un tecnico che provvederà ad indicare le aree critiche o vulnerabili sulle quali intervenire. Ogni giorno ci rendiamo conto di quanto sia importante restare al passo con la tecnologia, che tende ad occupare spazi sempre più ampi nella nostra vita, soprattutto in termini di sicurezza e privacy.

Dopo 24/48 ore, il cliente riceverà un preventivo da poter valutare. Per i casi più complessi come rifacimenti strutturali sarà necessario qualche giorno in più.

Dopo l’accettazione del cliente tramite un contratto di consulenza informatica è tutto nelle mani dei tecnici di Alpenglow.

Roberto ci racconta anche che il periodo del lockdown è stato inaspettatamente favorevole per la crescita della sua attività e che spesso sono stati richiesti i suoi servizi di consulenza informatica per risolvere i vari problemi tecnici per DAD e Smart-Working.

