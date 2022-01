Vaccini, somministrazioni record in Bergamasca: in 10 giorni quasi 100.000 dosi - BergamoNews

Bergamo. Numeri da record in Bergamasca per quanto riguarda le somministrazioni di vaccino anti Covid19: in soli dieci giorni – dal 1° al 10 gennaio 2022 – sono state inoculate quasi 100.000 dosi (per la precisione 99.747) tra prima, seconda e terza dose.

A rendere noti i dati è l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che riferisce di un risultato cui ha contribuito tutto il sistema del servizio sanitario territoriale coordinato da ATS: le tre ASST, gli ospedali privati, la cooperativa IML, i medici di medicina generale e l’ADI per le domiciliari, le farmacie, le RSA, le RSD e altri ancora.

Questi i prossimi obiettivi per le somministrazioni di gennaio:

