Supercoppa italiana, Biancaneve e il cacciatore o Jurassic Park? La tv del 12 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 12 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Sei mai stata sulla luna?”.

La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel contadino Renzo, capendo che le manca la cosa più importante di tutte: l’amore.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Inter e Juve, valida per la Supercoppa italiana.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il documentario “Kalipé”. Kalipé è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia…. Conduce Massimiliano Ossini.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’h visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Biancaneve e il cacciatore”; su Rai4 alle 21.20 “Run Hide Fight – Sotto assedio”; su La5 alle 21.05 “Cinquanta sfumature di grigio”; su La7D alle 21.30 “È arrivato nostro figlio”; e su Iris alle 20.55 “Il mondo perduto – Jurassic Park”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Beatrice Rana in concerto”. Dall’Oratorio del Gonfalone di Roma, la brillante pianista Beatrice Rana in un concerto solista. In programma: la Suite n 2 in do minore BWV 813 di Johann Sebastian Bach, gli Études n 1, 2 e 5 di Claud e Debussy e i quattro scherzi di Frédéric Chopin.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

