Romano, allena i clienti ma è senza Green pass: multato personal trainer - BergamoNews

Romano di Lombardia. Esercitava tranquillamente nel suo studio, ma senza avere il Green pass. Per questo motivo, la Polizia Locale di Romano ha elevato una sanzione di 600 euro ad un personal trainer del posto.

L’attività è risultata perfettamente in regola, ma quando gli agenti si sono focalizzati sulle normative sanitarie anti-Covid (considerando che l’attività impone il contatto ravvicinato con i clienti) sono emersi i problemi.

Al momento dei controlli, il personale trainer stava lavorando con una cliente risultata in regolare possesso di Green pass. A non essere in regola con la normativa sanitaria era solo il proprietario della palestra.

Nelle ultime tre settimane, la polizia locale di Romano ha controllato oltre 500 persone, focalizzandosi sull’utenza del trasporto pubblico e sulle attività commerciali.

