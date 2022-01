Gioca al Lotto alla tabaccheria di Serina e vince 60mila euro - BergamoNews

Serina. Sei ambi, quattro terni e una quaterna per una vincita che sfiora i 60mila euro.

È accaduto a Serina, dove una signora residente in un paese limitrofo, ha iniziato nel migliore dei modi il 2022.

La combinazione vincente è stata giocata nella Tabaccheria Serina di via Roma 1.

“La signora ha giocato ieri, martedì 11 gennaio, e questa mattina è passata per darmi la bella notizia – ha raccontato il titolare, Enrico Dell’Osa -. Sono molto contento per lei. Ho subito appeso il cartello per annunciare la vincita a tutti i miei clienti”.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall’inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 39 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!