Atalanta-Venezia - SEGUI LA NOSTRA DIRETTA - BergamoNews

Bergamo. Turnover ma non troppo. Gian Piero Gasperini si affida a Muriel al centro dell’attacco supportato alle spalle da Pessina e Miranchuk per superare il Venezia e il turno di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro cambia qualche pedina ma tra gli undici titolari ci sono anche nomi grossi. Con una sorpresa, il giovane Scalvini titolare in difesa.

Ecco le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Molinaro, Caldara, Svoboda, Tessmann, Fiordilino, Johnsen, Kiyine, Crnigoj, Ampadu, Okereke. All. Zanetti.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.

LA NOSTRA DIRETTA

7′ – Il primo acuto della partita è degli ospiti, ma la conclusione di Okereke lanciato verso Musso è debole

12′ – GOOOOLLL dell’Atalanta: la sblocca Lucio Muriel, imbeccato da Freuler al centro dell’area, che supera un difensore e insacca da pochi passi

28′ – Dopo una serie di buone azioni e un paio di corner della Dea, si fa vivo il Venezia in contropiede con Johnsen, ma la sua conclusione finisce fuori

34′ – Punizione di Muriel deviata dalla barriera in corner

49′ – La ripresa si apre con il gol annullato al Venezia per un fuorigioco del nuovo entrato Henry

54′ – Sugli sviluppi di un corner Atalanta vicina al raddoppio con il palo di Pezzella

68′ – Brivido per i nerazzurri con Musso con inciampa sul retropassaggio di Pezzella e per poco rischia di subire gol

