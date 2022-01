Energia, Pergreffi (Lega): “Rialzi carburante preoccupano autisti e bloccano imprese, agire in fretta" - BergamoNews

Bergamo. “La preoccupante situazione di rincari del carburante sta segnando fortemente non solo le attività produttive ma tutto il comparto degli autisti, per questo occorre agire in fretta per cercare di risolvere la questione. La problematica purtroppo è nota e riguarda anche quelle aziende che hanno investito in tecnologie green come il Gnl, ma che ora si trovano comunque in difficoltà e con i camion comunque fermi. Su questo fronte come Lega siamo attenti, già ci eravamo impegnati in legge di bilancio presentando emendamenti e continueremo a presentare le nostre proposte in ogni provvedimento utile. Occorre affrontare il tema con la massima serietà, soprattutto in questo quadro di rincari dell’energia che sta penalizzando in maniera netta le nostre imprese”.

Così in una nota i senatori della Lega: Simona Pergreffi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madana, e Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia per il partito.

