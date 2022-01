“Digli sempre di sì”, quel confine indefinibile tra realtà e follia - BergamoNews

Qual è il confine tra realtà e pazzia? È inevitabile avere nel cuore questa domanda dopo aver visto “Digli sempre di sì”, spettacolo scritto dal grande Eduardo De Filippo portato in scena al Teatro Donizetti martedì 11 gennaio dalla Compagnia di Teatro di Luca De Filippo.

Sempre che tale confine esista veramente, il quesito rimane di difficile risposta. E forse non troveremo mai una soluzione. Ciò che conta, in fondo, è sedersi in un teatro, guardare lo spettacolo, e riflettere una volta chiuso il sipario.

Possiamo immaginare che fosse proprio questo lo scopo di Eduardo De Filippo mentre dava vita alla storia di Michele Murri, protagonista dell’opera, interpretato da Gianfelice Imparato. Murri è l’incarnazione del quesito irrisolto: tornato a casa dopo un anno di permanenza in manicomio si trova a dover fare i conti con la propria condizione.

Come sempre la malattia non è solo di chi la subisce in prima persona, ma anche delle persone vicine. In Teresa, sorella del protagonista, interpretata da Carolina Rosi, attrice e direttrice della Compagnia di Teatro , si riconosco tutte le persone che ogni giorno si prendono cura di un proprio caro, non più autonomo a causa della malattia.

Seppur tra i meno noti del drammaturgo napoletano, “Digli sempre di sì” ha dato prova di essere, quasi cento anni dopo dalla sua scrittura, un testo fortunato, che parla della nostra società e delle nostre fragilità. La scelta del regista, Roberto Andò, tra i più autorevoli in Italia, qui alla sua prima esperienza eduardiana, di non collocare la vicenda in un tempo ben definito – seppur i costumi riecheggiano la moda Anni Quaranta – rende l’opera ancora più attuale.

“Digli sempre di sì” in scena al Teatro Donizetti

Attuale e reale allo stesso tempo. In questa produzione non è solo il protagonista ad avere delle ombre, ma ogni personaggio ha un lato cupo, una ferita che deve essere sanata. Murri non appare come un pazzo pericoloso, ma come un innocente prigioniero della solitudine.

La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, che rimarrà al Teatro Donizetti fino a domenica 14 gennaio, ha mantenuto il difficile equilibrio tra tragico e comico senza mai cadere, nel rigoroso segno di Luca, figlio di Eduardo, continuando a preservare l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiane.

