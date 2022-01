Davide Eusebio dirigerà il Pronto soccorso al Treviglio-Caravaggio - BergamoNews

Treviglio. Volto nuovo al Pronto soccorso di Treviglio: il vincitore del concorso per direttore della struttura cittadina, infatti, è il dottor Davide Eusebio, proveniente dall’ASST Melegnano e della Martesana dove dirige il Pronto soccorso del Vizzolo Predabissi.

Nato a Milano nel 1961, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Milano con una tesi sulla “Fisiopatologia, clinica e terapia dell’ischemia acuta e cronica intestinale”. Si è poi specializzato, con lode, in Chirurgia Generale nel 2001, affrontando l’“approccio mininvasivo nelle urgenze toraco-addominali”. Nel suo curriculum, prima di focalizzarsi sull’emergenza-urgenza, spiccano esperienze in chirurgia generale, vascolare, dei trapianti, mininvasiva e della mammella.

Davide Eusebio dal 1999 al 2018 ha svolto la sua professione come Medico di Chirurgia d’accettazione e d’urgenza al Pronto Soccorso di Codogno, contestualmente è responsabile dell’attività di Chirurgia Dermatologica al P.O. di Sant’Angelo Lodigiano. Nel 2007 gli è stata attribuita l’alta professionalità in Emergenze Chirurgiche e Traumatologiche in P.S.

Dall’agosto 2018 dirige il Pronto Soccorso di Vizzolo Predabissi dove ha riorganizzato tutta l’attività, suddividendo il PS in aree per intensità di cure (alta, media, bassa) per migliorare l’efficienza, sia nella fase clinica che organizzativa, soprattutto in fatto di tempi di attesa. Importante l’opera di integrazione tra il PS e il 118 vizzolese.

Nei mesi scorsi Regione Lombardia aveva autorizzato la divisione dei Pronto soccorsi di Romano e Treviglio, istituendo due primariati: Dottor Gianluca Geroni guida in esclusiva, da alcune settimane, il Ps di Romano di Lombardia; da fine marzo, il dottor Davide Eusebio, neo primario, prenderà servizio, invece, in quello di Treviglio.

“Do il benvenuto al dottor Eusebio – afferma il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest, Peter Assembergs – quale nuovo Direttore del Pronto soccorso di Treviglio. Ringrazio il dottor Gianluca Geroni che negli ultimi cinque anni ha gestito contemporaneamente i nostri due PS. Ora, grazie alla modifica al POAS autorizzata da Regione Lombardia, sono stati creati due primariati distinti, Geroni a Romano e Eusebio a Treviglio. Il mio grazie va anche alla dottoressa Monica Milani che sta svolgendo da dicembre le funzioni di responsabile a Treviglio. Ho già anticipato al dottor Eusebio che il suo incarico sarà estremamente sfidante, con molte attese ed aspettative sia interne all’Azienda che nella popolazione”.

“Sono molto soddisfatto dell’incarico che mi è stato affidato e spero di essere all’altezza delle aspettative. Il momento non è certo dei migliori per tutto il sistema dell’emergenza ma credo che facendo squadra e lavorando con sintonia potremo riuscire a portare a casa gli obiettivi che insieme ci saremo posti” – questa la prima dichiarazione del neo direttore Davide Eusebio.

