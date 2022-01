Da Tino Tracanna a Claudio Angeleri: due mesi di concerti jazz al Dieci10 - BergamoNews

Bergamo. Continua anche nel 2022 la programmazione settimanale dei concerti di jazz al Dieci10 di via Quarenghi 42.

Il locale dedicato alla musica dal vivo (e alla buona cucina) offre un menù che spazia tra i vari generi musicali dal mercoledì al sabato. Le serate del giovedì sono dedicate al jazz, con concerti di gruppi selezionati sia a livello locale che nazionale. Ma non solo i giovedì, anche mercoledì 2 febbraio è previsto un evento di particolare rilevanza.

Ecco il programma dei concerti per i mesi di gennaio e febbraio.

Giovedì 13 gennaio

PATRIZIA CONTE QUARTET “IN PERSON YEAH”

PATRIZIA CONTE, voce

FABRIZIO BERNASCONI, piano

RAFFAELE ROMANO, contrabbasso

ALESSIO PACIFICO, batteria

Patrizia Conte, di origini tarantine, milanese d’adozione, è apprezzata per la voce poderosa e per la notevole ricchezza espressiva che le permette di affrontare diversi generi musicali, dal jazz al pop al soul. Ha al suo attivo importanti collaborazioni con musicisti del calibro di Tullio De Piscopo, Lee Konitz, Jimmy Owens, Bobby Durham.

Giovedì 20 gennaio 2022

FAUSTO BECCALOSSI – CLAUDIO FARINONE “SCRAPBOOK”

FAUSTO BECCALOSSI, fisarmonica

CLAUDIO FARINONE, chitarra classica

Il singolare duo formato da Fausto Beccalossi e da Claudio Farinone, nasce dall’alchimia che unisce un fisarmonicista di impronta principalmente jazzistica e un chitarrista classico di formazione ma improvvisatore nell’anima. Due approcci creativi diversi ma che possono confluire l’uno nell’altro, due mondi timbrici e tessuti armonici che nell’incontrarsi danno vita a un nuovo spazio stilistico. La musica prende forma sulla base di annotazioni sonore; un album di ritagli fatto di tracce uditive scaturite dall’immaginario musicale dei due attori, che si intersecano come in un gioco di specchi. Talvolta sono immagini nitide, fissate su pentagramma in modo netto. Altre volte si generano nel divenire, riflesse sotto una nuova luce e in attesa di nuove sorprese. Il gioco timbrico è determinante: da un lato la densità armonica e la fisicità della fisarmonica, dall’altro le macchie di colore di chitarre inconsuete, come la otto corde e la chitarra baritono. I due musicisti si muovono travalicando generi di appartenenza, confini, modalità esecutive. Ogni esperienza pregressa dei protagonisti rappresenta un punto di partenza per nuove esplorazioni, che si animano di incontri e di culture, valicando frontiere e generando ogni volta nuovi percorsi. La musica del duo non è né classica né jazz, non è totalmente scritta e nemmeno completamente improvvisata. La scelta dei brani e degli autori consente sempre margini di libertà, d’invenzione estemporanea, di variazione, di divagazione pura. Lo scrapbook è quindi un libro dove ognuno dei due protagonisti conserva ed osserva gli appunti sonori caratterizzanti la propria storia di musicista, condividendoli con l’altro, e godendo del valore inestimabile e immutabile della diversità e della varietà.

Fausto Beccalossi è attualmente considerato uno dei massimi specialisti del suo strumento. Inizia giovanissimo lo studio della fisarmonica cromatica con lo stile classico presso il Conservatorio di Brescia e successivamente inizia un percorso di approfondimento sulle tematiche inerenti lo sviluppo dell’improvvisazione jazzistica.

Claudio Farinone , milanese, classe 1967, si diploma in chitarra al Conservatorio Bologna sotto la guida di Maurizio Colonna, tra le maggiori figure del concertismo classico internazionale. Dopo avere frequentato numerose masterclass e seminari di interpretazione e composizione, e ottenuto premi a concorsi internazionali, inizia un’attività concertistica rivolta soprattutto alla musica da camera, suonando, nel tempo, con diverse formazioni.Con Tanguediaduo, in duo con la flautista Barbara Tartari, svolge un percorso di ricerca sulla musica di Astor Piazzolla, tenendo centinaia di concerti monografici e registrando alcuni cd. Laura Escalada Piazzolla, moglie di Astor Piazzolla e presidentessa della fondazione Piazzolla, ha definito Farinone il miglior interprete italiano delle opere del marito. Suona e registra CD con gli ensemble Torres Quartet e Aries 4.Crea, con l’attore David Riondino, spettacoli e trasmissioni radiofoniche sul bolero cubano, sulla poesia di Ernesto Ragazzoni e su sonorizzazioni dal vivo di film muti. Inoltre tiene concerti in solo, impiegando chitarre classiche, flamenche e baritone ed elettriche, che caratterizzano il suo linguaggio, posto a metà tra interpretazioni e percorsi improvvisativi. Nel 2013 esce il CD “Claudio Farinone plays Ralph Towner”, CD dedicato al celebre chitarrista e compositore americano. Nel 2017 proprio con Ralph Townercondivide il palco per la chiusura della mostra di Lawrence Carroll al Museo Vela di Ligornetto, eseguendo con lui alcuni duetti. Nello stesso anno inizia nuovi percorsi, suonando con alcuni tra i massimi esponenti del jazz e della musica improvvisata in Italia. Tra questi: Fausto Beccalossi, Raffaele Casarano, Elias Nardi, Peo Alfonsi, Bebo Ferra, Javier Girotto, Max Pizio.Nel settembre 2017 esce un nuovo CD del progetto Aktè, ispirato ai luoghi del Mediterraneo, registrato negli studi della Radio Svizzera. Nel 2019 debutta il nuovo progetto in duo con Raffaele Casarano, dedicato alla figura di Mercedes Sosa.

Giovedì 27 gennaio

TINO TRACANNA – FRANCESCO SAIU “MONKS LOST HAT”

TINO TRACANNA, sax

FRANCESCO SAIU, chitarra

Uniti dalla passione comune per Monk, Tracanna e Saiu si confrontano con il suo affascinante repertorio, consapevoli di dover fare i conti con una musica caratterizzata da armonie complesse, dense di progressioni cromatiche e fraseggi frastagliati su idee ritmiche originalissime, talvolta imprevedibili. Le sue composizioni diventano il punto di partenza: «Un laboratorio permanente di ricerca musicale dove esplorare con grande libertà espressiva un personale mondo sonoro, in un continuo dialogo tra le parti».

Tino Tracanna è sassofonista, compositore e didatta. Muove i primi passi con Gianluigi Trovesi e continua da autodidatta collaborando con diversi gruppi bergamaschi tra cui ricordiamo Ziggurat con cui incide il suo primo L.P. per la Red Record e Reza Trio (Panza Massazza). Si laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo presso l’Università di Bologna. Nei primi anni ’80 comincia la sua collaborazione con Franco d’Andrea che lo porta all’attenzione nazionale e con cui incide vari L.P. Tra questi “No Idea Of Time” e “Live” vincono il referendum di Musica Jazz come miglior disco dell’anno nel 1984 e 1986.

Col quartetto ( e poi quintetto e sestetto) di d’Andrea partecipa a numerosissimi festival nazionali ed internazionali fino ai primi anni ’90. Sempre nei primi anni 80’ incontra Paolo Fresu col quale inizia una collaborazione che continua tutt’ora. Con questo quintetto incide molti album tra cui “Live in Montpellier” vince il referendum di Musica Jazz nel 1990 e come gruppo lo stesso referendum negli anni 1990 e 1991.

Vanno ricordati inoltre “Night on the city“ e “Melos“ vincitori del prestigiosissimo premio francese Django quali migliore realizzazione discografica europea negli anni 1995 e 2001. In questi anni collabora con numerosi musicisti italiani e stranieri incidendo molti album in qualità di ospite solista. Dal 1985 è leader di proprie formazioni con le quali realizza diversi album ottimamente accolti dalla critica e dal pubblico partecipando a numerosi festival e rassegne. Tra questi ricordiamo “Quartetto”, “La Forma delle Cose” e “Live” (con Massimo Colombo, Marco Micheli, Francesco Petreni), “Gesualdo“ (elaborazione dei madrigali di Gesualdo da Venosa con la partecipazione di Mariapia De Vito), “Punctus” in duo con Pierre Favre, “Affinità Elettive” (partitura per quartetto Jazz ed archi). Nel 2011 nasce “Acrobats” (T. Tracanna, M. Ottolini, R. Cecchetto, P. Dalla Porta, A. Fusco) col quale incide l’omonimo primo album e il recentissimo “Red Basics” (2016) per il Parco della Musica. Nel 2012 in collaborazione con Bonnot e R. Cecchetto, nasce “Drops”, sperimentazione per strumenti acustici ed elettronica. Recentissima la nascita di “Double Cut” un quartetto pianoless con un insolito organico formato da due sax, contrabbasso, batteria. Dal 1995 é docente presso diversi conservatori italiani e dal 2000 docente di ruolo e coordinatore dei Corsi Jazz presso il Conservatorio Verdi di Milano.

Francesco Saiu è musicista e compositore, educatore musicale. Ha conseguito la Laurea di I e II livello (specialistica) in musica e chitarra Jazz presso il Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia.

Ha pubblicato a suo nome quattro dischi contenenti tutti composizioni originali: LINNAS (Enthropyarecords – 2006), NASCIRI (Dodicilunerecords – 2008), RADICI (Dodicilunerecords – 2010), QUATTRO ELEMENTI (Indipendente – 2012) THREE BRANCHES (El Gallo Rojo – 2016) e come sideman, PROVVISORIO (Splasc(h) records – 2004). Ha collaborato con numerosi musicisti appartenenti sia all’area jazz contemporanea sia a quella classica contemporanea e dell’improvvisazione tra cui Stefano Battaglia, Oscar Del Barba, Paolo Damiani, Butch Morris, Bebo Ferra, Franco D’Andrea, Gianluigi Trovesi. E’ stato ospite come leader in numerosi festival e rassegne nazionali e internazionali. E’ stato finalista come Miglior Nuovo Talento Jazz (festival per chitarristi) all’Eddie Lang jazz Festival (2000) e al Concorso Nuovi Talenti Jazz under 30 del Piacenza jazz Festival (2003). Ha vinto il III° premio al Moncalieri jazz Festival (Incroci sonori jazz) con il Francesco Saiu Trio (2002). Ha vinto la borsa di studio come Miglior Allievo a Nuoro Jazz nel 2000, e una Borsa di Studio conferita dal Saint Louis College of Music nel 2001. Ha ottenuto la borsa di studio annuale presso il Conservatorio di Brescia nell’anno 2013 con il massimo dei punteggi.

Mercoledì 2 febbraio

ANDREA ABBADIA QUARTET “MASCHERE”

ANDREA ABBADIA, sax baritono

LELLO PETRARCA, piano

LUCA VARAVALLO, basso

ALEX PERRONE, batteria

“Maschere” è il disco di esordio dell’ Andrea Abbadia Quartet, pubblicato per la Wow Records, in uscita sulle piattaforme digitali. Il quartetto guidato da Andrea Abbadia, sax baritono , con Lello Petrarca al pianoforte, Luca Varavallo al contrabbasso e Alex Perrone alla batteria, nasce ufficialmente in occasione della registrazione del disco, partendo dal desiderio dei musicisti di fare musica insieme, una speranza coltivata nel tempo. Fatta eccezione del brano Song for Nara scritto da L. Varavallo e F. Girardi, tutte le composizioni e gli arrangiamenti sono di Andrea Abbadia, creati appositamente per il suono e le caratteristiche di ogni musicista del quartetto. La peculiarità del quartetto è rappresentata dal suono inusuale del sax baritono del leader che, unito al virtuosismo e al forte interplay fra i musicisti, rende le esecuzioni particolari ed interessanti. Il titolo dell’album è di ispirazione “pirandelliana”: ognuno di noi quando si relaziona con gli altri indossa una maschera, non è mai realmente sé stesso, ma con la musica, in particolare con l’improvvisazione, questo non può accadere. Quando si suona si è nudi, ci si libera da ogni tipo di maschera.

Fabrizio Bosso ha scritto “…Quando Andrea mi ha raccontato che aveva deciso di avvicinarsi al mondo del jazz dopo aver assistito a un concerto dei Latin Mood, di cui sono frontman insieme a Javier Girotto, mi sono sentito lusingato ma anche un po’ responsabile. Pubblicare un disco da leader come baritonista è inusuale e anche coraggioso, considerando i pochi e molto illustri riferimenti. “Maschere” è un disco curato, con una idea interessante, belle composizioni e arrangiamenti molto ben scritti. La Line-up è solida e con grande piacere ritrovo il caro amico e bravissimo pianista Lello Petrarca. Faccio i miei migliori auguri ad Andrea perché possa realizzare tutti i suoi più grandi sogni con la musica…”

Andrea Abbadia nasce a Brescia nel 1985. Laureato con Lode presso il Conservatorio di Musica di Perugia, ha studiato da giovanissimo clarinetto fino a diventare 1° clarinetto all’età di 10 anni nella banda Città di Calvi Risorta. Dal 2010 inizia lo studio del sassofono con il Maestro Emilio Silva Bedmar, segue lo studio della musica jazz e l’improvvisazione. Negli anni ha suonato in vari locali italiani sia come sostituto che con formazioni proprie. Nel 2013 frequenta il corso di jazz al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, studiando Improvvisazione e Armonia. Nel 2014 si trasferisce al conservatorio di Perugia.

Negli anni sono diverse le partecipazioni a festival: International Jazz Day, Umbria Jazz, festival dei Due Mondi di Spoleto, Castle Jazz a Marsciano, Lisciano in jazz, Bach festival, Bergamo Jazz Festival.

Lello Petrarca , pianista, compositore, polistrumentista ed arrangiatore, nel corso della sua carriera ha collaborato con tantissimi artisti tra i quali: Nino Buonocore, Francesca Schiavo, Daniele Sepe, Stefano Di Battista, Giovanni Amato, Markus Stockhausen, Isabella Ferrari, Gianluigi Trovesi, Pietro Condorelli, Maurizio Giammarco, Fabrizio Bosso, Gabriele Mirabassi, Rosario Giuliani, Emanuele Cisi, Javier Girotto, Lutte Berg, Pino Minafra, Luca Aquino, Vittorio De Scalzi(New Trolls), Fabrizio Frizzi, Piergiorgio Odifreddi ed altri ancora.

Luca Varavallo , diplomato in contrabbasso al conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli sotto la guida del M° Ermanno Calzolari. Dal 2008 al 2011 è stato secondo contrabbasso dell’Orchestra nazionale dei conservatori. Attualmente fa parte dell’Orchestra “G. Melies” con la quale ha avuto modo di collaborare con i maestri: E. Morricone, N. Piovani, F. Piersanti e N. Moretti. Nel 2015 inizia gli studi jazzistici sotto la guida del M° Gianluigi Goglia e l’attività di docente di contrabbasso.

Alessandro Perrone , batterista formatosi sotto la guida di Sergio di Natale, dalla frequentazione dei seminari estivi di Orsara Jazz nel 2013 e 2014 nascerà l’incontro con Gregory Hutchinson, con il quale ci saranno altri momenti formativi, e John Riley, che ritroverà a New York nel 2014 presso la Manahattan School of Music dove avrà l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del metodo americano. Seguiranno altri momenti formativi con Peppe Merolla e Uysses Owens. Tra le collaborazioni più significative nel jazz campano ricordiamo la presenza nel disco di Daniele Sepe “Capitan capitone e i parenti della sposa”.

Giovedì 3 febbraio

Ore 19.00 INTERVISTA A GAETANO LIGUORI e presentazione del suo ultimo libro “La mia storia del Jazz”(Jaca Book, 2021)

(con Dario Guerini, Claudio Angeleri e Fabio Santini)

Ore 21.00 CONCERTO DI IDEA TRIO

GAETANO LIGUORI, piano

ROBERTO DEL PIANO, basso

MASSIMO PINTORI, batteria

Gaetano Liguori, una delle voci più autorevoli del jazz italiano e internazionale ripercorre l’evoluzione artistica e il percorso storico della musica afroamericana, dalle origini ai giorni nostri. Attraverso la sua esperienza di musicista e didatta, Liguori mostra le mille sfaccettature della musica che più di altre ha segnato il XX secolo. Una narrazione avvincente, esposta con ricchezza di particolari ma anche con aneddoti vissuti in prima persona. Come in un romanzo, il libro narra la storia del jazz dall’Africa, dove tutto nasce, a New Orleans, fino alle spinte radicali e rivoluzionarie degli anni Sessanta. Nello stesso tempo, segue l’evoluzione artistica di Liguori con la sua vicenda umana e musicale, che si sviluppa dai «formidabili anni Sessanta» in poi. La radicalità delle posizioni e l’assoluta sincerità nel sostenerle hanno reso Liguori non un semplice testimone ma un protagonista della scena culturale, didattica e musicale, come testimonia il premio della critica discografica ottenuto nel 1978 e l’«Ambrogino d’oro», massima benemerenza civica assegnatagli dal Comune di Milano. Con inarrestabile passione verso un linguaggio musicale che rimane la più importante novità sulla scena musicale dei nostri tempi, il libro narra due storie che si integrano: quella dell’evoluzione del jazz, dalle teorie ai generi, e quella delle esperienze personali dell’autore che nel corso della sua vita artistica ha incontrato i protagonisti italiani e internazionali di questa musica. Concludono il libro i «30 più uno», i dischi più belli della storia del jazz, e le copertine di tutti i dischi di Gaetano Liguori.

Alle 21.00 seguirà il concerto di Gaetano Liguori con lo storico Idea Trio.

Nato nei primi anni 70 l’Idea Trio si distinse per la ventata di nuovo jazz che portò sulla scena nazionale, a testimonianza di quel periodo, due album “Cile libero, Cile rosso” (1974) e “I signori della guerra” (1975), album che sottolineano oltre alla freschezza di idee, grande energia, creatività ed un impegno sociale sottolineato dai titoli, che diventarono il manifesto per generazioni di appassionati, e non solo. Cresciuto nella Milano della contestazione e dei movimenti studenteschi, Liguori ha incarnato con entusiasmo la figura dell’artista militante. Questa “reunion “ vuole testimoniare che quando la musica è onesta, può resistere all’usura del tempo e delle mode. I brani saranno reinventati attraverso le improvvisazioni ed avranno un elemento in più: l’esperienza, che ha portato Liguori, Pintori e Del piano a diventare uomini e musicisti a tutto tondo.

Giovedì 10 febbraio

ERMES PIRLO “FOURTHS TRIO”

ERMES PIRLO, fisarmonica, composizioni

ROBERTO BINDONI, chitarra, effetti

ANDREA BARONCHELLI, ​ trombone

Il fisarmonicista bresciano Ermes Pirlo sceglie un organico alquanto inedito per dare spazialità alle proprie composizioni: musica scritta che converge nella dimensione improvvisativa legata alla ricerca del suono, un muro sonoro intraprendente, vista la natura apparentemente distante dei tre strumenti. In realtà è la musica che prende direzioni inaspettate, in un gioco di rassicurante destabilizzazione. Ermes Pirlo inizia giovanissimo lo studio della fisarmonica perfezionandosi poi sotto la guida di Simone Zanchini. Nel 2006 frequenta le MasterClass tenute da Richard Galliano, Luciano Biondini, Gil Goldstein, i seminari a cura della “Fondazione Siena Jazz” e i seminari internazionali “Jazzinty” in Slovenia dove viene inserito nella classe di musica d’insieme diretta da John Abercrombie. Dal 2007 al 2011 partecipa al laboratorio permanente di ricerca musicale diretto da Stefano Battaglia, lavoro documentato dalla recente uscita di “Astragalo 1” (2021) primo disco di una trilogia di prossima pubblicazione, nato da un’idea della musicologa Roberta De Piccoli in collaborazione con lo stesso Battaglia. Nel 2011 fonda “Bellow’s Training” (E. Pirlo, P.Biasi, E. Maniscalco) gruppo col quale registra un lavoro di sole composizioni originali. Attualmente vanta una significativa attività concertistica sia come solista che in collaborazione con artisti affermati in campo nazionale ed internazionale. Ha al suo attivo incisioni discografiche e una feconda attività didattica.

Andrea Baronchelli , classe 1989, è trombonista e tubista. Ha frequentato il conservatorio G. Donizetti di Bergamo e proseguito la propria formazione jazz al G. Verdi, di Milano. Membro stabile di formazioni d’eccellenza quali “Artchipel Orchestra” – diretta da Ferdinando Faraò -, “Contemporary Orchestra” e “Far East Trip” di Giovanni Falzone, Clock’s Pointer Dance, Collettivo Thelonius Monk, “Riccardo Luppi’s Ensemble”, “Eloisa Manera Ensemble”. Si è esibito in importanti festival nazionali ed internazionali come Umbria Jazz, Torino Jazz Festival, Bergamo Jazz, Clusone Jazz, Jazz(s)RA (Francia), Il Ritmo delle Città, Mantova Jazz. Negli anni ha avuto modo di collaborare con musicisti del calibro di: Cyro Baptista, Dave Douglas, Mike Westbrook, Paolo Fresu, Adam Rudolph, Chris Cutler, Karl Berger, Giovanni Falzone, Tino Tracanna, Riccardo Luppi, Pino Jodice, Pasquale Mirra, Danilo Gallo, Maurizio Brunod, Robert Bonisolo e molti altri.

Roberto Bindoni , chitarrista , ha conseguito la laurea quadriennale in “Scienze dell’Educazione” presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica nel 2001 (110\110). Ha conseguito la laurea triennale in “Educatore professionale nei contesti sanitari” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, dipartimento di Scienze Sperimentali nel 2015 (110\110). Ha conseguito il diploma di specializzazione Biennale in musicoterapia presso il Centro Educazione Musicale di Base (C.E.M.B.) a Milano nel 2003.Ha studiato con i musicisti Sandro Gibellini, Walter Beltrami, Lionel Loueke, Steve Cardenas, Jim Kelly, Pietro Condorelli, Tomaso Lama.Ha frequentato i seminari di Siena Jazz e Umbria Jazz suonando in formazioni con John Taylor, OmerAvital, Stefano Battaglia, Pietro Leveratto.Ha svolto attività di docenza presso il conservatorio statale di Brescia “Luca Marenzio” per i corsisti del Master in “Didattica e Musicoterapia” nel 2017.Insegna Chitarra Jazz e Moderna dal 2000 ad oggi.

Giovedì 17 febbraio

EMILIO SOANA 5tet “BIRD LIVES”

EMILIO SOANA, tromba

GABRIELE COMEGLIO, sax alto

CLAUDIO ANGELERI, piano

MARCO ESPOSITO, basso elettrico

FEDERICO MONTI, batteria

Il concerto rappresenta la colonna sonora dello spettacolo teatrale con Cochi Ponzoni e racconta la vita del grande sassofonista statunitense attraverso le più note composizioni di Parker e del bebop che ci restituiscono l’immagine di una leggenda al di fuori degli schemi, ma fin troppo umana nei suoi incontrollabili eccessi. Suonare il bebop oggi significa rivivere l’essenza del jazz con la sensibilità di oltre sessant’anni di esperienze musicali tonali, modali e libere che si sono innestate grazie alle coordinate delineate dagli eroi degli anni Quaranta e Cinquanta: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk.

Sul palco il quintetto di Emilio Soana: prima tromba per eccellenza di molte big bands italiane ed europee, Soana costituisce uno dei riferimenti assoluti delle generazioni italiane dello strumento. Il gruppo si è esibito in alcune rassegne: Vigevano, Lazzaretto estate, Blue Note di Milano e Milestone di Piacenza. Nel corso della sua lunga carriera Soana ha suonato con i più grandi nomi del jazz e del pop internazionale: da Mina a Natalie Cole, da Ray Charles a Stevie Wonder, affrontando con perizia strumentale e originalità artistica ogni genere musicale. A suo agio nelle vertiginose scorribande su tutto il registro dello strumento ha messo a punto uno stile che sintetizza la scuola di Dizzy Gillespie, Miles Davis, Clifford Brown, Freddie Hubbard con un’attenzione particolare alle tendenze più aggiornate del jazz contemporaneo grazie alla sua collaborazione discografica con Gianluigi Trovesi, Bruno Tommaso, Bob Mintzer, RandyBrecker. Lo affianca al sax alto Gabriele Comeglio, un sassofonista di grande competenza diplomatosi al Berklee College of Music di Boston e collaboratore di tantissimi protagonisti del jazz come Phil Woods, Yellow Jackets, Lee Konitz, Bob Mintzer. È tra i più noti arrangiatori italiani sia in ambito jazz sia pop, ha curato diverse produzioni discografiche e concertistiche di Mina, Franco Battiato, Lucio Dalla. Al pianoforte Claudio Angeleri, titolare di una ventina di dischi in qualità di leader. Ha suonato e inciso con Charlie Mariano, Franco Ambrosetti, Bob Mintzer, Steve Lacy, Gianluigi Trovesi. Completano la formazione il bassista elettrico Marco Esposito – Gianluigi Trovesi quartetto e ottetto – e il batterista Federico Monti già a fianco di Sandro Cerino, Ares Tavolazzi, Gigi Cifarelli e lo stesso Angeleri.

Giovedì 24 febbraio

CDPM EUROPE ORCHESTRA

PIERGIORGIO MOCCHI e ALESSANDRO ALBANI, sax alto

ANDREA OCERA e ENRICO BONO, sax tenore

GUIDO STEFANINI, sax baritono

MATTEO BELOTTI e MICHELE PATERNOSTER, basso e contrabbasso

PIETRO BERTI, chitarra

LORENZO BELTRAMI, batteria

CLAUDIO ANGELERI, pianoforte, solista ospite

NICHOLAS LECCHI, sax tenore, solista, direttore dell’ensemble

La CDpM Europe Orchestra per la seconda volta al Dieci10 si presenta con la nuova formula, guidata dal giovanissimo talento del sassofono Nicholas Lecchi, 23 anni, che cura la direzione, le composizioni originali e gli arrangiamenti dell’ensemble. Lecchi ha vinto recentemente il bando nazionale per l’orchestra dei Conservatori Jazz come sax tenore, ha all’attivo un disco con il quartetto Eclipse e diverse collaborazioni con Gianluigi Trovesi, Gabriele Comeglio, Claudio Angeleri, Dario Faiella. L’orchestra del CDpM si è già esibita in importanti appuntamenti concertisti negli scorsi anni, tra cui Bergamo Jazz, Blue Note Milano, Teatro Donizetti, International Jazz Day.

