Coppa Italia, al Gewiss Stadium contro il Venezia Ilicic e Pessina a supporto di Piccoli? - BergamoNews

Dopo la rotonda vittoria dell’Atalanta ai danni dell’Udinese è il momento di tornare in campo per la Coppa Italia. Mercoledì 12 gennaio alle 17,30 i bergamaschi ospiteranno il Venezia al Gewiss Stadium nella gara valida per gli ottavi di finale della coppa di lega.

Gli uomini di Gasperini giocheranno la prima partita della competizione 2021-2022, in quanto faranno il loro ingresso nel tabellone a partire da questo turno. I lagunari invece hanno dovuto superare il Frosinone ai rigore e la Ternana nei sedicesimi di finale con il punteggio di 3-1.

La Dea si presenta in Coppa Italia come una delle favorite per aggiudicarsi il trofeo, avendolo sfiorato per due volte nelle ultime tre stagioni. Toloi e compagni si sono arresi in finale nel 2019 alla Lazio e nel 2021 alla Juventus, accarezzando l’idea di mettere in bacheca la coppa. Questo potrebbe essere l’anno buono per suggellare il ciclo del Gasp sulla panchina atalantina con un titolo.

In campionato le due compagini si sono affrontate nel girone di andata e in quell’occasione i nerazzurri hanno vinto 4-0. Una tripletta di Pasalic e il gol di Koopmeiners non hanno lasciato scampo alla rosa di Zanetti. A un mese e mezzo di distanza i valori sono rimasti gli stessi, l’Atalanta sta lottando per le prime posizioni mentre il Venezia vuole mantenere il vantaggio sulla zona retrocessione.

Alla vigilia il tecnico degli arancioneroverdi non ha nascosto che la sua squadra ha come priorità il rendimento in campionato. Le scelte di formazione saranno quindi legate allo scontro salvezza in programma domenica contro l’Empoli. L’ex Atalanta Zanetti farà qualche esperimento e schiererà un mix tra calciatori esperti e giovani.

Gasperini invece dovrebbe dare spazio a chi non è sceso in campo nella trasferta di Udine, Covid permettendo, in vista del big match contro l’Inter di domenica prossima. Martedì 11 gennaio la società orobica ha comunicato che un membro del gruppo squadra è risultato positivo, ma non è stato reso noto il nome del giocatore. Demiral dovrebbe essere del match, così come Hateboer e Freuler. In avanti potrebbe essere il turno di Ilicic e Pessina dal primo minuto a supporto di Piccoli.

