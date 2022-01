Violi (M5S) voterà per il Quirinale; Pd all'attacco: scelto dal centrodestra che vuole Berlusconi - BergamoNews

“Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno scelto un esponente del Movimento 5 Stelle. Il delegato delle opposizioni per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è stato scelto dal centrodestra. L’interferenza della maggioranza nelle dinamiche dell’opposizione è un fatto grave. Questi sono fatti politici che hanno un senso chiaro e hanno a che fare con l’obiettivo di Forza Italia di far eleggere Silvio Berlusconi come prossimo capo dello Stato. Noi rimaniamo convinti che la chiarezza e la coerenza paghino sempre. Prendiamo atto che siamo l’unica opposizione vera in Regione Lombardia”.

Lo dichiara in una nota il gruppo regionale del Partito Democratico in Regione Lombardia dopo l’elezione dei tre delegati del Consiglio regionale lombardo per l’elezione del presidente della Repubblica. Sono risultati eletti il presidente Attilio Fontana, il presidente del Consiglio Alessandro Fermi, entrambi della Lega, e il M5S Dario Violi, passato grazie al consistente contributo della maggioranza di centrodestra.

