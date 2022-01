Terza dose del vaccino anti Covid, da martedì 18 gennaio si può cambiare la data di prenotazione - BergamoNews

Da martedì 18 gennaio si potrà cambiare la data di prenotazione della terza dose, senza necessità di cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data. Un’opportunità che sarà consentita in automatico accendendo al portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

A partire da domani, mercoledì 12 gennaio, i cittadini possono effettuare una prenotazione (prima o terza dose) scegliendo tra due differenti modalità di ricerca:

– disponibilità dei centri per data: in funzione della data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma;

– disponibilità dei centri nell’area selezionata: in funzione del CAP indicato dal cittadino, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma.

In considerazione dell’aumento dei contagi da Covid tra la popolazione giovanile, i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione. Per rafforzare la protezione immunologica è importante procedere celermente con la prenotazione della terza dose attraverso i consueti canali.

