Sole e temperature in risalita - BergamoNews

Giornate limpide e fredde accompagnano la ripresa delle attività. Il bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Antonio Marioni, ci dice se e quanto proseguiranno.

ANALISI GENERALE

Il campo di alta pressione presente sull’Europa occidentale avanza lentamente verso est portando tempo buono e stabile sulla Lombardia.

Martedì 11 gennaio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni assenti ovunque. Possibile qualche banco di nebbia la notte e al mattino ma in diradamento in giornata.

Temperature: minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra -4 e 2°C con valori maggiori nei grossi centri urbani e sulle alte pianure. Massime in pianura in aumento e comprese tra 7 e 11°C con valori maggiori sulle alte pianure.

Mercoledì 12 gennaio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con qualche banco di nebbia la notte ed al primo mattino su basse pianure, in diradamento.

Temperature: minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra -3 e 3°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Massime in pianura comprese tra 6 e 10°C con valori maggiori sulle alte pianure.

Giovedì 13 gennaio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra -3 e 3°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Massime in pianura in lieve calo e comprese tra 5 e 8°C con valori maggiori sulle alte pianure.

